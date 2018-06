La Alvarado Stone y Colón Gomas se miden por las semifinales

29/06/2018 - Mañana se pondrán en juego las llaves de semifinales del Campeonato Apertura que organiza la liga Fan en el predio de El Potrerito. En la misma, se enfrentarán los equipos de Alvarado Stone ante Colón Gomas, dos equipos con pretensiones de alzar el trofeo mayor, en lo que será una final anticipada. Además, Real Madrid tendrá que medir fuerzas ante Villa Alem, en otras de las atracciones de la tarde. Cancha 1: Tiendas Tukys vs. Barrio Juramento, 14; Real Madrid vs. Villa Alem, 15:30; Cache F.C. vs. Messina, 17. Cancha 4: La Alvarado Stone vs. Colón Gomas, 15; Nápoli vs. El Puente 16:30. Desde la organización informaron que habrá una tolerancia de 15 minutos, sólo para los partidos programados para el primer turno.l