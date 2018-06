Se desarrolló la quinta fecha de la Liga Amateur de Sumampa

29/06/2018 - La acción no se detuvo y otra vez, la redonda cautivó a los aficionados del interior de la provincia de Santiago del Estero. En las instalaciones del club Unión Argentino, se jugó la quinta fecha de la liga Amateur de fútbol Dr. Miguel Manzano, con los siguientes resultados: 1)- Ba r r i o Ja r i l l a l 1 (Ni c o l á s Ar - ce) París FC 1 (José Galván),2)- San Cayetano 1 (Gustavo Piñero) Agrupación Martin Fierro 0, 3)- Club Atlético Sumampa 0 Barrio Matadero 0, 4)- 11 de Noviembre 1 (Richard Pérez) Club Social y Depor tivo Los Bichos 1 (Ever Sánchez), 5)- Club Unión Argentino 1 (Fernando Ayala) Polirrubros Mimitos 0.