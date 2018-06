Los Torneos Carlos González y Víctor Sequeira siguen mañana

29/06/2018 - FERNÁNDEZ(C) Mañana se jugará la tercera fecha del Torneo Anual 2018 de la Asociación de Fútbol Amateur de esta ciudad en sus dos categorías. La C50 “Víctor Sequeira” juegan en el polideportivo municipal, en la cancha Nº 1: Wall Mar vs, Defensores de Huasi y Los Amigos vs Barrio Sur y en la cancha Nº 2: La Loma vs. Gremio y 9 de Julio vs. Trula. Resultados de la segunda fecha en la C50: Defensores de Huasi 6, Trula 2; Bº Sur 1, Wall Mar 1; Gremio 3, Los Amigos 1 y, 9 de Julio 4.La Loma 2 La C40 “Carlos Saúl González” juega en cancha de las Américas: Trula vs. Las Américas y Arsenal vs. All Boys. En el Vinal: Villa Elisa vs. Sol de América y Bº Belgrano vs. Bº Sur. En Barrio Sur: Deportivo Morón vs. las Américas y Forres vs. El Gateao. En Trula: Tigres vs. Maxikiosco Antu y Wall Mar vs, Triki y, en El Simbolar, partido único: Talleres vs Triunfadores. Con el partido suspendido por fuerza mayor, entre Tigres y Talleres, que se jugará en cancha de Trula el 9 de Julio, el resultado del resto de los partidos jugados en la segunda fecha es: Bº Belgrano 2, Tigres 1 Villa Elisa 1; Maxikiosco Antu 1 Villa Elia 1; Gateao, 1 Arsenal 1; Trula 2, La Loma 0; Triunfadores 2, Las Américas 0; Bº Sur 1, All Boys 1;Wall Mar 2, Sol de Américas 0 y Forres 1, Deportivo Morón 0. l