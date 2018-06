El domingo continuará el Torneo denominado Antonio Güiñy Albarracín

29/06/2018 - El Círculo de Futbolistas Veteranos de Santiago del Estero (CFVSE) programó para este domingo 1 de julio la disputa de la séptima fecha de su torneo. Este certamen, que está reservado para equipos de la categoría 55, lleva la denominación de Antonio Güiñy Carrizo. Los partidos se jugarán desde las 10, con 30 minutos de tolerancia, salvo los que se jueguen en la ciudad de La Banda, que tendrán una espera de 45 minutos. El programa es el que se detalla a continuación: En Jerarquizados (La Banda): Veteranos El Tony vs. Tapiales Las Gemelas. En Gremio Municipal: Sara y Mañu vs. Ateneo Ejército Argentino. En Sindicato de Obras Sanitarias: Bobinados Piri vs. Casa Olga. En Bioquímicos: Opinión Deportiva vs. Abogados. En Parque Municipal (La Banda): Eroplast vs. Ima-Cuinfase. Reunión La Comisión Directiva invita a todos los delegados a la próxima reunión que se realizará el mar tes 3 de julio, en la que se tratarán temas de urgencia.l