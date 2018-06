Mañana se conocerán los finalistas del Apertura

Hoy 21:42 - La Liga del Sur programó para mañana las semifinales de su Torneo Apertura. Los cotejos se jugarán desde las 14.15 y 16.15, según esta diagramación: En Espíritu Santo, Los Pasajeros vs. Agrup Martín Fierro (33, Estímulo) y Club 504 vs. La Feria (40, Incentivo 2). En Boca de Los Flores, San Martín vs. Villa Las Delicias (33, Campeonato) y Cioccolani vs. Ac. Pel. Luis (40, Incentivo 1). En Independiente (B), 16, Fusión de Beltrán vs. Taller El Amigo de Fdez. (33, Incentivo 2). En Gimnasia de Maquito, San Carlos vs. Gomería Sara Mañu (33, Campeonato) y La Brown Malagueña vs. Rep. El Globito (40, Incentivo 1). En Los Halcones 1, 15, Fernández vs. Villa Yocca (33, Consuelo). En Def. de Maco, Villa Reconquista vs. La Brown (33, Incentivo 2) y A. Alianza vs. El Porvenir (40, Consuelo). En Ciclón de Flores, Club 504 vs. Villa Antonia (33, Estímulo) y Arquitectos vs. Villa Yocca (40, Campeonato). En Las Monjitas, Bob. Iver Pereyra vs. Pritty FC (33, Consuelo) y Corr. San Esteban vs. Paris FC (40, Incentivo 2). En Peñarol de Los Flores, Ac. Pel. Luis vs. Bº Cáceres (33, Incentivo 1) y Villa Reconquista vs. Sp. Araujo (40, tercer y cuarto puesto Estímulo). En Villa Yocca, La Verdulería vs. Indumentaria Lar (33, Esíumulo) y Ceferino Namuncurá vs. Zanjón (40, Consuelo). En Santa María, Empresa La Unión vs. Estudiantes de Ulluas (33, Incentivo 1) y San Carlos vs. Pritty FC (40, Campeonato). En Vélez de Maquito, Los Santos vs. A.A. Pelé FC (33, Estímulo) y Parque Sur vs. RG Neumáticos (40, final Consuelo).