El torneo avanza y la paridad se hace cada vez más evidente

Hoy 21:52 - LORETO, Loreto (C) El torneo organizado por la Afal (Asociación de Futbolistas Amateur Loretanos) sigue avanzando y con el correr de las fechas se hace más evidente la gran paridad que existe entre los equipos, ya que entre el puntero del certamen y el último hay sólo nueve puntos de diferencia. Sin dudas que esto refleja no solamente la homogeneidad que existe entre los planteles, sino también el alto grado de competencia que demanda este exigente certamen, que cada fin de semana despierta con más ímpetu el fervor de los aficionados. Es por eso que la próxima jornada se vivirá con mucha intensidad y con un gran número de seguidores que acompañan cada fin de semana a sus equipos. Programación Mañana, a partir de las 14, comenzará la jornada en el predio del club Unión Obrera, en el que se enfrentaran FCTC vs. CSDBO; San Esteban vs. Los Pinchas; Avenida vs. Alma y Vida; Zona Roja vs. Bushcas; Alberdi vs. Mechero; Defensores del Libertad vs. Defensores de Newbery; Remanso vs. Esquineros; Palermo vs. Colonia; Albañiles vs. 48º Viviendas; Barrio Libertad vs. Barrio Oeste. La fecha anterior terminó con los siguientes resultados: Jorge Newbery 0, Libertad 0; Barrio Oeste 1, Alberdi 1; Pinchas 1, CSABO 1; 48º Viviendas 0, Esquinero 0; Colonia 0, Albañiles 0; Remanso 0, Zona Roja 0; Alma y Vida 1, San Esteban 4; Bushcas 0, Avenida 0; FCTC 0, Defensores del Libertad 1; Mechero 0, Palermo 1.