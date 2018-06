En Coinor se jugará el segundo capítulo

- CHOYA, Choya (C) Mañana se disputará la segunda fecha del cer tamen denominado “Cien años del Club Central Córdoba” que es coordinado por la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías. La cita será en el predio del Club Social y Deportivo Coinor de la “Ciudad de la Amistad” y el horario de inicio fue fijado para las 12.30. Habrá en total siete partidos que son de suma trascendencia. De esta manera, la pelota volverá a ser protagonista en esta zona del interior de la provincia de Santiago del Estero, con duelos apasionantes y muy interesantes, por el nivel de los equipos que saltarán al campo de juego nuevamente. La programación El programa de encuentros para esta jornada será el que se detalla a continuación: Pa n i f i c a d o ra Su e c i a v s . Los Ferroviarios (último camp e ó n ) ; At l é t i c o Qu i r ó s v s . Kiosco Watito; Icaño vs. La Mexicana; M y M Deportes vs. Ca r n i c e r í a Tre s He rma n o s ; Depor tivo Choya vs. Panificadora La Deseada; Los Canarios vs. Veteranos y a último hora será el turno para el choque entre los conjuntos de Influencia vs. La Casa del Plomero. 