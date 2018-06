Esta tarde se pondrá en marcha la 17ª fecha del certamen denominado “Humbi González”

Hoy 21:54 - LORETO, Loreto (C). Bajo la denominación de “Humbi González” se jugará hoy a partir de las 17 la decimocuarta fecha de la Liga de Veteranos C 40 de esta ciudad. El escenario de los cotejos será el predio del Club Juan Bautista Alberdi y el certamen está auspiciado por la Municipalidad de Loreto. El primer encuentro de la decimocuarta fecha que se juega hoy estará disputado, en el 1º partido, por Veteranos de Alberdi vs. Alberdi Juniors; 2) Lukas Colección vs. Mojarreros; 3) Ramadita vs. Palmeras; 4) Barrio Chino vs. Nueva Francia; 5) Unión vs. Veteranos de Silípica; 69 Hospital vs. Avenida. En la decimatercera fecha se registraron los siguientes resultados: Avenida 3, Palmeras 2; Barrio Chino 1, Veteranos de Silípica 0; Ramadita 0, Mojarreros 1; Lukas Colección 1, Alberdi Juniors 0; Hospital 0, Nueva Francia 0 la fecha se clausuró con el encuentro entre Barrio Oeste 0, Veteranos de Alberdi 2.