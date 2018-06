Loma Negra se quedó con la Copa Oro en Frías

Hoy 21:56 - CHOYA, Ch oya (C) E n las instalaciones del Parque Municipal de Frías tuvo lugar la gran final de la Copa Oro del torneo Pro Mundial Rusia. Allí se consagró campeón el elenco de Loma Negra que venció por 2 a 0 a Sindicato de Panaderos. Los goles fueron convertidos por Leandro Dolores y Marcos Díaz. S e r e c u e r d a q u e e s t a c omp e t e n c i a c o n t ó c o n l a organi zación de la Liga de Instituciones Friense. Mientras tanto en la zona Plata el mejor equipo fue Empleados de Comercio que derrotó a Tránsito por 2 a 1 en definición desde el punto del penal tras haber igualado en tiempo reglamentario en un gol. Además desde la organización informaron que la sol idar idad por Flor Genesi r, la joven que requiere de un trasplante de corazón, también estuvo presente. Premiación En el cierre de esta jornada se real i zó la premiación. En la misma se entreg a r o n r e c o n o c imi e n t o s a l o s e q u i p o s má s d e s t a c a - dos del campeonato, al igual que distinciones a Mario Vera (Sindicato de Panaderos) como mejor arquero y César Cejas (Escuela Técnica) como máximo goleador. De esta manera, nuevamente los aficionados disfrutaron a pleno y el fútbol volvió a ser gran protagonista en esta zona del interior de la provincia de Santiago del Estero. 