FÚNEBRES | 29 de Junio de 2018

FALLECIMIENTOS

- Irma Rudencia Vizcarra

- Lili del Valle Cardozo (Colonia El Simbolar)

- María Elena Saires

- Francisca Soraida López

- Rubén Darío Salazar

- Sergio Mansilla (La Banda)

- Elsa Luz Toloza

- Antonia del Carmen Bravo (La Banda)

Sepelios Participaciones

ÁLVAREZ, DEIFILA DEL CARMEN (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/18|. "Señor Jesús, recibe a tu hija en el Reino y que brille para ella la luz que no tiene fin". Querida Negrita que dolor tan grande me causó tu deceso al enterarme de tan triste momento perdóname de mi ausencia por razones de salud. Tu amiga Mecha Díaz de Paz te despide con inmensa tristeza y acompaña en el dolor a tus hijos Prof. María del Carmen y Jorge Navarrete. Que descanse en paz.

CEJAS, FERNANDO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Federico Lo Bruno , Celina Feijoó y sus hijos Sofia, Evangelina y Lorenzo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Yessi y su flia. en tan difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

CEJAS, FERNANDO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Compañeros y amigos de Itamae, parrticipan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Yessy. rogamos oraciones en su memoria.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Deseamos que la bendición de Dios llegue a cada uno de sus corazones en este momento de tanto dolor. Nuestro más sentido pésame. Mariela y Alejandro Montero.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. La honorable comision directiva, socios y empleados de la Sociedad Sirio Libanesa de Santiago del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Christensen de Zarba Matilde Alicia; quien fuera vecina de toda la vida de nuestra Institucion, acompañamos a su familia en este difícil momento. Rogando una oración en su memoria.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Nura Victoria Moukarzel de Mdalel, sus hijos Dr, Orlando A. Mdalel, Dra. Maria Cristina Mdalel de Vidal, Luis Angel Mdalel, participan con profundo dolor su fallecimiento. Abrazan con afecto a sus hijos y les acompañan en el dolor y la oración.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Elena Irene Martinez, Alejandro Constantinidis y sus hijos Alexia y Emanuel, Nicolas y Alejandra, Melina y Guillermo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida amiga y damos el pésame a todos sus hijos y familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Elsa Sánchez Colombo, participa su fallecimiento, Reciban sus hijos, nietos y demás familiares, mi mas sentido pesar por tan apreciada señora. Descansa en paz.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. María Marta Prieto de Herrera, sus hijos y nietos participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Mati, permanecerás entre nosotros siempre, tu cordialidad y alegría como tu persona es un ejemplo. Descansa en paz y cristiana resignación a tu familia. Los Jorge y familia.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Sus ex compañeros de trabajo jubilados de Tesoreria Gral. de la Pcia. Selvira, Teresa, Kelly, Betty, Antonio y Chichí participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria y acompañan a sus seres queridos en este momento de dolor.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Mathias Questa Laudani, Cristina Rusz Maidana y sus hijos Justino y Matilde participan con pesar el fallecimiento de la mamá de nuestra querida amiga Alicita. Rogamos oraciones en su memoria.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Matilde que tu vuelo eterno sea de paz en el tránsito hacia la Casa del Padre. Cristina Maidana, Roberto Rusz y sus hijos María Valeria, José Roberto y María Cristina participan del fallecimiento de la madre de nuestra querida Ali. oremos por su alma y la paz de su flia.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Florencia Rico y flia. acompañan a su hija Alicia en este momento doloroso. Ruegan oraciones en su memoria.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Claudio Zanoni y Eve Bertuzzi, e hijos Carlos, Rodolfo, Edgardo, Daniela, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a sus hijos Silvia y Gustavo y ruegan cristiana resignación para toda su familia.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Consejo Directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitacion y Docencia, Comision de Asesoramiento Laboral y Departamento Juridico del Consejo Medico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su matriculada Dra. Alicia Alejandra Zarba. Ruegan oraciones en su memoria.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. El presidente del Consejo Medico de Santiago del Estero Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega Dra. Alicia Zarba. Ruega oraciones en su memoria.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Manuel Sánchez y Elena Marina Piccardi, sus hijas María Elena, María del Pilar, María Laura, junto a su esposo Julio Zorrilla participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este triste momento. Descansa en paz.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Los amigos de su hermana Liz: Noemí Obejero de Achaval, Dra. Susana Achaval y familia participan con dolor el fallecimiento de Matilde y ruegan oraciones en su memoria.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. La Honorable Comisión Directiva, Socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de la mamá de la Licenciada Silvia Zarbá.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Lucrecia Uriondo de Echegaray y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a sus familiares, en especial a su hija Alicia. Ruegan oraciones en su memoria.

COMÁN, INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Sus hijos Raúl, Walter, Horacio y Ramón y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. Caruso Cia. de Seg. S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DÍAZ, ESTEBAN ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Sus padres Estela Diaz sus hnos, tios, primos, sobrinos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vuelta La Barranca. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Las amigas y colegas de su hija Elvira: Dras. María Cristina Antonini, Susana de Scaglione, Elsa de Camusso, Soledad Camusso, Alicia Zarbá, Mariana Llapur, Ana María Auad, Silvia Bridoux, Nora Acosta, Silvia Maud y Aldana Scaglione participan con profundo dolor su partida.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Mas allá del sol tengo mi hogar...Mathias Questa Laudani, Cristina Rusz Maidana y sus hijos Justino y Matilde participan con profundo pesar el fallecimiento de la querida Teresita. Acompañamos a su familia en este doloroso momento.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. "Bienaventurados los humildes de corazon porque ellos veran a Dios". Prof. Luisa Paulina Avila, Ex-regente de Teresita del Centro Experimental Nicolas Avellaneda, lamenta profundamente y despide a un excelente docente y amiga. Tere y eleva oraciones por su eterna paz. Abraza de todo corazón al Ingeniero Lucas Roic y flia, implorando cristiana resignacion ante irreparable pérdida. Que brille para ella la luz infinita de Cristo.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. En la gloria de Dios Padre tu alma descansa en Paz y La Virgen María te de todo el Amor que supiste sembrar. Sus ex compañeras y amigas del Jardín Nº5 Constancio C. Vigil: María Angélica Ingratti y María Cristina Krausbeck te despiden con amor. Por siempre en nuestro Recuerdo. Resignación para toda su familia

GUTIÉRREZ, ELPIDIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Sus hijas Marta, Graciela, Cristina, hijos políticos Alfonso, Raul, Guillermo, nietos, bisnietos y demás familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas cementerio la piedad Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

GUTIÉRREZ, ELPIDIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció 28/6/18|. Su hija Estela e hijo pol. Héctor Quinzio, nietos Alfonso y Victoria, Eugenia y césar, Beatriz, Andrés y Pia, Laura y Fede, Silvia y Javier, bisnietos Octavio y Bianca, Joaquín, Francesca y Antonella, Amelia y Camilo. Participan con dolor su fallecimiento, sus restos son velados en sala de calle La Plata 162, serán inhumados hoy a las 11 hs. cementerio La Piedad

GUTIÉRREZ, ELPIDIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció 28/6/18|. Su hija Marta de Ibáñez, sus nietos Gabriela y Alejandro; Javier y Florencia y Fernanda, sus bisnietos Candela y Salvador participan con dolor su fallecimiento y sus restos serán inhumados a las 11 hs. en el cementerio La Piedad.

GUTIÉRREZ, ELPIDIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció 28/6/18|. Su hija Graciela de Pacheco, hijo pol. Raúl Oscar Pacheco, sus nietos Raul y Sonia, Álvaro y Susana, bisnietos Florencia, Rosario, Emilia, Agustina y Victoria participan su fallecimiento y sus restos serán inhumados a las 11 hs. hoy en el cementerio La Piedad.

GUTIÉRREZ, ELPIDIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció 28/6/18|. Su hija Cristina de Maldonado, hijo pol. Guillermo Maldonado, nietos Josefina y Nahuel y Santiago, participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 hs. en el cementerio La Piedad.

GUTIÉRREZ, ELPIDIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció 28/6/18|. "Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte". Su hermana pol. Elena de Gutiérrez y flia., sus sobrinos Marta, Ramona y Alicia, sobrinos pol. Orlando y Carlos, sobrinos nietos y sobrino bisnieto, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin."

GUTIÉRREZ, ELPIDIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció 28/6/18|. Sus hermanas Celsa y Pocha y sus hijos Gustavo, Cervando, Oliva y sus nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 en el cementerio La Piedad. Ruega oraciones en su memoria.

ITURRE, JULIO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. El Dr. Hugo Marquetti y familia acompañan en el dolor ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

ITURRE, JULIO NICOLÁS (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Mario Bernabé Diosquez y Raul Omar Trejo, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro entrañable amigo "Chochi". Ruegan oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ, MARCELO TUFI (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Participan de su fallecimiento Rosario Villalba de Zerda, sus sobrinos Carlos Guido Zerda y familia; Marta Zerda de Fontana y familia; Claudia Zerda y Guillermo Zerda.

JUÁREZ, MARCELO TUFÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. A.S.A.A.R. y socios de la Asociación Santiagueña de Anestesia, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra colega y amiga la Dra. Juárez Cecilia del Carmen. Rogamos oraciones en su memoria.

JUÁREZ, MARCELO TUFI (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Consejo Directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitacion y Docencia, Comision de Asesoramiento Laboral y Departamento Juridico del Consejo Medico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su matriculada Dra. Cecilia Juarez. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, MARCELO TUFI (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. El Presidente del Consejo Medico de Santiago del Estero Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su colega Dra. Cecilia Juárez. Ruega oraciones en su memoria.

LÓPEZ, FRANCISCA SORAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Su hijo Andres López, sus hermanos Yoli, Rodolfo, Lucho y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad, Cob. Norcen. Servicio Realizado por COCHERÍA NORTE - La Plata 162. Tel. 4219787.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Sus abuelos Mario Marín y Susana Noferi y sus tíos Sebastián, Gonzalo y Pablo Marín con sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Adela y Tutty Chedid participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Héctor Chedid y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Walter Pedro Cura y María José Rizo Patrón y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones a su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Carlos Jensen (h) y Carolina López de Jensen, juntos a sus hijas Milagros y Delfina Jensen participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Castor López, Carolina Zavalia de López y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. La comunidad educativa del Jardín Nº1 Federico Froebel participa con profundo dolor del fallecimiento del hermano de nuestra alumna Clarita y acompañan a sus padres Diego y Silvina y a su hermana en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Hugo H. Rodríguez y Maria Cecilia Turk participan con pesar su fallecimiento.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Alberto J. Paz, Maria Eugenia Berdaguer e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Federico Balmaceda y sus hijos Alejo y Gonzalo Balmaceda, acompañan a su familia en este momento de dolor rogando oraciones en su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Benjamín Álvarez Valdés, Carmencita Eberlé y flia participan su fallecimiento y acompañan al escribano Víctor Emilio Zain y a las escribanas María Pía y María Emilia en estos tristes momentos.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Rulo Mulki y Nena Neme, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a todos sus seres queridos en estos momentos de tristeza y dolor. Se eleva una oración en su memoria rogando por el eterno descanso de su alma.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Juan Caldera, Elsa Danela, sus hijos Juan Pablo, Marcela, Álvaro, Francisco y sus respectivas familias participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan con un gran abrazo a sus padres, abuelos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Carlos y Teté Allones y flia., Susana Rodríguez de la Rúa y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. y elevan oraciones en su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Gonzalo Jaime, Agustina Ma. Álvarez e hijas Solana y Alfonsina participan su fallecimiento y acompañan a la flia. en este momento de dolor.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Elvira Judith Demasi, sus hijas, hijos políticos y nietos acompañan con dolor al Escribano Víctor Emilio Zaín por la pérdida de su nietito y a su tía Mangacha. Acompañan a toda su familia en estos tristes momentos, Dios lo tiene en su Gloria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Carlota Raed, su esposo Daniel Giannoni, sus hijos Daniel y Milagros participan con mucho dolor el fallecimiento de Fede y acompañan a toda la familia en este duro momento. Oraciones en su memoria.

MURATORE DE BUENVECINO, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Hermana querida, gracias por brindarte siempre con un amor incondicional en todo momento, siempre atenta, siempre dispuesta, ruego al Altísimo te reciba en tus brazos y te permita entrar en su Casa , donde solo hay paz, luz y gozo eterno. Te extrañaremos Gordi. Su hermana Lita, su cuñado Chiquino, sus hijas María Alejandra, y Daniela Ledesma con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración a su memoria.

MURATORE DE BUENVECINO, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Tía querida como te vamos a extrañar, tus msj y llamadas interminables, eras pura luz, puro amor para con todos tus hijos, nietos y sobrinos. Que el Señor te reciba en tus brazos y te dé el descanso eterno. Su sobrina que siempre te recordará Daniela Ledesma, su esposo Marcelo Medina y sus hijas Constanza y Emilia participan con dolor su fallecimiento.

MURATORE DE BUENVECINO, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Querida tía Gringa, gracias por su simpleza, tu bondad, por brindarnos tu cariño como una segunda mamá. Vivirás por siempre en nuestros corazones, que el Señor te reciba en tus brazos y te conceda la paz. Su sobrina María Alejandra Ledesma, su esposo Marcelo Suárez, hijas Candela y Lourdes participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su querida memoria.

MURATORE DE BUENVECINO, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

MURATORE DE BUENVECINO, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Hermana y segunda mamá te llevaré siempre en mi corazón. Su adorada hermana Adriana, Ramón, sus hijos Daiana, Milagros, Alejandra, Franco y Gaitan participan con dolor su fallecimiento.

MURATORE DE BUENVECINO, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Rosa Buenvecino, acompaña a la familia de la querida Maria Rosa, les desea paz y resignación y ruega para ella paz para su alma. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

MURATORE DE BUENVECINO, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Rolando Alvarez, Maria I. P. de Alvarez y sus hijos Laura y Manuel, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del Contador Ramon Buenvecino y lo acompañan en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MURATORE DE BUENVECINO, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su matriculado Contador Ramón Gustavo Buenvecino. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

MURATORE DE BUENVECINO, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Contador Ramón Gustavo Buenvecino. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

MURATORE DE BUENVECINO, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Colega Ramón Gustavo Buenvecino. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

MURATORE DE BUENVECINO, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Benedicto Lupica, Maria Ines Olmedo de Lupica, sus hijos Dario y Belen Gimenez, y Adrian y Karina Hayipanteli, sus nietos Maximo, Victoria, Facundo y Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Ramón, Gaby y toda su familia en este momento de tanta tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

MURATORE DE BUENVECINO MARÍA OLIVA (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Gladys Catan de Gardini, sus hijos Claudia y Daniel Frias y nietos: Ferny, Maxi, Noelia y Joaquin, despiden con inmensa tristeza, a la querida amiga Gringa, elevando al Señor oraciones en su querida memoria. Acompañan en estos momentos de gran dolor, a sus familiares, rogando a Dios les dé fuerzas y resignación, para aceptar este dolorosa partida.

MURATORE DE BUENVECINO, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Jesus, lo que tu "quieras".. yo lo amo. Sus primo hermanos Amilcar Buenvecino y Regina Pereyra; Luis Congiu, Perla Buenvecino y sus familias, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a toda la familia; Elevan y piden oraciones en su memoria.

MURATORE DE BUENVECINO, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Estudio Juridico Noriega- Figueroa, participan con dolor su fallecimiento.

MURATORE DE BUENVECINO, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Dario Lupica y Belén Gimenez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MURATORE DE BUENVECINO, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Cacho y Natalia Gimenez, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

MURATORE DE BUENVECINO, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Magdalena Meneghini participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Ramón y a su familia en este triste momento.

MURATORE DE BUENVECINO, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Pablo Gimenez y Mariana Cáceres, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraaciones por la paz de su alma.

MURATORE DE BUENVECINO, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. "Querida Gringa, te despedimos con enorme tristeza, pero confiamos en que ya descansas en brazos del Señor"... Que brille para ella la luz que no tiene fin. Tu amiga que nunca te olvidará. Coqui y flia Santos, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MURATORE DE BUENVECINO, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. "Señor ya está ante tí recibela en tu brazos y dale el descanso eterno''. Alfredo Habra, Ana María Jorge de Habra y Flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MURATORE DE BUENVECINO, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. ''Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios''. Los amigos y compañeros de su hijo Gustavo: Ana María Jorge de Habra, Yaki Aboslaiman y Gustavo Sisalli, participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA DE MEDINA, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Sus hijos Tito, Mari y Lalo, sus nietos Natalia, Gustavo y Claudio y demás fliares participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. C de duelo San Luis 1745 B° Sarmiento. CARUSO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA.

NORIEGA DE MEDINA, NELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Compañeros de trabajo de Oscar Medina, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de su madre. Sra. Nélida Noriega de Medina. Elevan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, HUGO PAULINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. La Coordinacion de la Carrera de Lic. en Enfermeria de la FHCSyS de la UNSE, docentes, alumnos y personal no docentes, participan el fallecimiento del padre de su compañera y amiga, profesora Magdalena Ramirez y acompañan a toda su familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, HUGO PAULINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Blanca Raymundi de Díaz, hijas Cristina, Inés, Anita y flias. con cariño acompañan a sus fliares. en tan triste momento. Los lazos de amistad que nos une y nos unió seguirá por siempre con el recuerdo de quien fuera gran amigo, excelente esposo, padre, abuelo. "Pilo" descansa en paz. Rogamos oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, HUGO PAULINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, Nodocentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del padre de la Docente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Lic. Magdalena Ramírez. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria

RAMÍREZ, HUGO PAULINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. El Decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Lic. Hugo Marcelino Ledesma, la Vicedecana Lic. Josefina Fantoni, los Consejeros Directivos, Secretarios de la Facultad, Docentes, No Docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del padre de la Docente Lic. Magdalena Ramírez, de la Facultad arriba mencionada. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

ROMANO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Su madre Elsa participa con profunda tristeza y dolor tu inesperada partida. Ruega a Dios te tenga en su gloria.

ROMANO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Su hermano Mario participa con profundo dolor tu partida y ojala nuestro Señor te reserve el mejor lugar en su Reino.

ROMANO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As el 27/6/18|. Que Dios le conceda el lugar que el se mereció porque en vida fue una persona de bien y que brille para el la luz que no tiene fin. Despido con gran dolor al queridísimo Luis. Su prima Regina; Olga Mabel, Luciano y Agustín Casulo participan con profundo dolor su fallecimieto.

ROMANO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Sus sobrinos Beto y Nicolás participan con dolor tu partida y ruegan orciones en tu memoria.

ROMANO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As el 27/6/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Su ahijada Rosa Analia Ferro, José Capua y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

ROMANO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As el 27/6/18|. José Luis Ferro, e hijas Luisina, Victoria y Gastón participan con gran dolor esta gran pérdida del querido tío Lucho. Piden una oración en su memoria.

SAIRES, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Sus hijos Anita, Susana, Miguel, Magali y Cuñi, h. pol. Silvia, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE - La Plata 162. Tel. 4219787.

SALAZAR, RUBÉN DARIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Su compañera Mónica, hnos Turca, Moro, Chicho, sobrinos Marcos, Pilar, Romina, Axel, y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados en cemet. La Piedad hs 11 casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/V). Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA DRA. (q.e.p.d.) Falleción el 28/6/18|. Su hermana Anita Sialle, su esposo Vicente y sus sobrinos Juan Ignacio, Nicolás, Alicia y María Laura Sayago participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. El Consejo Academico, Decana, Secretaria, Coordinadora de la Carrera de Licenciatura en Psicologia, Docentes, Alumnos y personal no docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Catolica de Santiago del Estero, participan con dolor el fallecimiento de quien fuera una destacada y apreciada docente de la casa. Ruegan una oración en su querida memoria.

SIALLE DE GAUNA,MARTA ESTELA Dra.(q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Gringa Falcione,Carlos Lucio, Claudia y Pablo y sus nietos Ulises y Valentín particpan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Marta Suárez y amigos de la Spa M&S participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Florencia y familia en este dificil momento. Elevan una oracion en su memoria.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA Dra.(q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Ricardo, Bety y Héctor Manzur y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Querida amiga, hoy te fuiste al reino de Dios dejándonos el corazón destrozado, nos queda el consuelo de que estas junto a Jesus y no habrá mas sufrimiento, solo paz y felicidad. Tus amigos Nazareno A. Sgoifo y Adela Pece, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos y hermanas.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Rosi y Luciano Franz e hijos Guillermo, Luciano y Carolina con sus respectivas flias, participan con dolor su fallecimiento.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. La Promoción 1964 de la Escuela Normal participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida compañera Marta. Se ruega oraciones en su memoria

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Tus amigas del café de los jueves: Rosi, Chiche, Minina, Negrita, Magui, Tere, Mirta, Hilda, Marta, te despiden con amor, tu recuerdo vivirá por siempre en todas nosotras. Rogamos oraciones en tu querida memoria.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Teresa López y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Marta. Se ruega oraciones en su querida memoria.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Manuel Antonio Yorbandi, su esposa Ana Figueroa y sus hijos Sphia, Manuel y Guadalupe, tu recuerdo perdurará por siempre en nuestro corazón. participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Gladys E. Giménez de Figueroa, sus hijos Miguel, Martín, Mariano, Ana, Marcelo y sus respectivas familias, acompañan a sus hijos, nietos y demas familiares en tan doloroso momento y elevan oraciones en su memoria. ¡Descansa en paz Martita!.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Su amiga Eugenia Haro, hijas, hijos pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Arturo Barbero (h) y Daniela Peral participan el fallecimiento de la mamá de su amigo Juanjo y lo acompañan en este momento de dolor.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Arturo Barbero; Olga Gaona y familia participan el fallecimiento de la mamá del Dr. Juan Gauna y los acompañan en este dificil momento.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Dr. Martin Barbero y familia, participa el fallecimiento de la madre del Dr. Juan Gauna.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Carlos Tello, su señora Graciela Antonio, su personal, Sofia, Liliana y Julio acompañan a su amigo Dr. Juan Gauna y se solidarizan con la familia. Elevan oraciones en su memoria.

SIALLE DE GAUNA, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. El Presidente del Consejo Medico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma, participa con profundo pesar el fallecimiento de la sra. madre de su colega Dr. Juan Carlos Gauna, tia de los Dres. Diego y Facundo Pavon, hermana política del Dr. Felipe Pavon y tia politica de las Dras. Paola Reichel y Carolina Salamendy. Ruega una oración en su memoria.

SIALLE DE GAUNA, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Consejo Directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitacion y Docencia, Comision de Asesoramiento Laboral y Departamento Juridico del Consejo Medico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la sra. madre del Dr. Juan Carlos Gauna, tia de los Dres. Diego y Facundo Pavon, hermana politica del Dr. Felipe Pavon y tia politica de las Dras. Paola Reichel y Carolina Salamendy. Ruegan una oración en su memoria.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Miguel Fernández, Florencia Rico, Julieta Rico y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Juan José en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Pedro Pio Lofiego, su esposa Silvia Graciela Verdugo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Valentin Noriega, su esposa Sofia Monti de Noriega e hijas, participan con dolor su fallecimiento.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Marcelo Oscar Figueroa, su esposa Natalia Ugozzoli de Figueroa e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Enrique Alberto Llapur, Adriana Tauil y Eugenia María Chedid participan con profundo dolor su fallecimiento.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Luis Panario, Geraldine Tauil de Panario y sus hijos Franco, Lorenzo y Juan Ignacio Panario participan con profundo dolor su fallecimiento.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA DRA. (q.e.p.d.) Falleción el 28/6/18|. La comisión directiva y comunidad educativa del Instituto Cultural Anglo Argentino y Big Ben School participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Angélica María Degano y Omar Jugo junto a sus hijos Guadalupe, Santiago y Lucia participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Marta y acompañan a sus hijos y sobrinos en este triste momento.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Ramón Fernández, Carolina Fulco sus hijos Ramiro y Belén, Javier y Carolina, sus nietos Valentia, Nicolás, Juan Cruz y Lorenzo elevan oraciones en su memoria y resignacion para su familia.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Los compañeros de su hija Florencia: Dres. Marite Aprile, Juan C. Albornoz, Emiliano Monicci, José L. Bravo Sirena, Juan Pérez Villalba, Adriana Alvarez, Mariano Munar y Jorge E. Maidana participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Benito de la Iglesia y familia participa con profundo pesar su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. La Fundación Psicoanalítica Sigmund Freud de Tucumán y Santiago del Estero despide con dolor a su socia fundadora.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Mario Eduardo Milet, su esposa Magdalena Díaz Daviou, sus hijas Luisa, Ana, Julia, Magdalena y respectivas flias. participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Sergio Iralasky y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Carlos Ángel Allones y flia. participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Juan Pablo Allones participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. El Centro de Investigación y Docencia del Instituto Oscar Masotta IOM II, lamenta profundamente el fallecimiento de una colega que fue una de las pioneras del psicoanálisis en Sgo. del Estero. Así también saluda respetuosamente a su flia. y rogamos por su eterno descanso.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e hijos: María Eugenia Gubaira, María José y Jorge LLaya y Mariano Gubaira, y nietos, part. con profundo dolor su fallec. y sus restos serán inhumados hoy en el cement. Parque de la Paz.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. El Consejo Superior de la Universidad Católica de Santiago del Estero, su Rector Ing. Luis Eugenio Lucena, señores Vicerrectores Académico Lic. Víctor Manuel Feijóo, de Administración Cr. Luis Alberto Rezola y de Relaciones Institucionales Lic. Luis Alberto Guantay, Decanos, Secretarios del Rectorado, docentes, personal administrativo y técnico, y alumnos participan con pesar el fallecimiento de la distinguida profesora Marta Sialle de Gauna, de reconocidas calidades profesionales y personales; y acompañan con afecto y oraciones a su familia.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. La Honorable Comisión Directiva, Socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de la integrante de la Comisión de Ética y socia honoraria de la Comisión.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Sus amigos de muchos años y mucho afecto Griselda de Julián, Leandro Julián, Celia Julián de Martinez, su esposo Marcelo Martinez y su hija Guadalupe acompañan con profundo dolor a su familia y elevan oraciones en su memoria.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Acompañan con profundo dolor y elevan una oración en su memoria, Alva Pavón de Escontrela, Pablo y Bechi; Andrea y Guillermo; Fabiana y Andrés y Fernanda Escontrela, con sus respectivas familias.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia, sus hijos Daniel y Lucciana con sus familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Milo Bahr y Lucciana Cremaschi abrazan con cariño a toda su familia y ruegan a Dios les dé pronta resignación.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. María Aglaé Cremaschi de Peralta Galván, Lautaro Peralta Galván y Silvina Volta Chazarreta la despiden acompañando espiritualmente a sus seres queridos. Elevan oraciones en su memoria.

TOLOZA, ELSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Sus hijos Víctor, Ana, Javier, Silvia, tu nieta Antonella, h/pol, César y Domingo y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. parque de La Paz. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBARIA HNOS SRL

TOLOZA, ELSA LUZ (POCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Su hermano Rafael, Ketty Pirro, sus hijos Romina, Brenda, Gonzalo, Gastón y sus respectivas flias, participan su fallecimiento. Rezamos una oración para su descanso eterno.

TOLOZA, ELSA LUZ (POCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Su hermana Lucía Elena Toloza, su esposo Eduardo, sus hijos Iván y Cande. Rezemos una oración para su descanso eterno.

TOLOZA, ELSA LUZ (Pochi) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. No llores si me amas. Si conocieras el don de Dios y lo que es el Cielo. Si pudieras oir el cántico de los angeles y verme en medio de ellos. Enjuga tu llanto y no llores si me amas". Su hermana Julia Villavicencio, sus sobrinos Silvia, Luisina, Ignacio y Adrian (a) Toloza Villavicencio y sus familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan orsaciones en su querida memoria.

TOLOZA, ELSA LUZ (POCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Sus sobrinas nietas Jazmín, Catalina, Gala, Lila Ruiz Toloza participan su fallecimiento. Rezemos una oración para su descanso eterno.

TOLOZA, ELSA LUZ (Pochi) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Personal directivo, docentes y de maestranza de la Esc. Nº 135 Manuel G. Caballero y Jardín de Infantes Nº 47 "Chañarcito ", acompañan con profundo dolor a su compañera Elena Toloza por el fallecimiento de su hermana. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

VIZCARRA, IRMA RUDENCIA (q.e.p.d. ) Falleció el 27/6/18|. Sus hijos Roberto, Mario, Isabel, Porota, Coca, Verónica y Patricia, h. pol Teresa, Bety, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el ceneterio La Piedad. Cob. Iosep. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE - La Plata 162. Tel. 4219787.

Invitación a Misa

INGRATTA, MARCO ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/18|. Sus padres Panchola y Andi, tus hermanos Bruno y Gina, su cuñada Vicky, su sobrina Bianca y sus hijos Ambar y Ernestina, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Espiritu Santo, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

INGRATTA, MARCO ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/18|. Su abuelo Arna, su tia Claudia, sus primos hermanos Emmanuel y Rocio, Sole y su sobrina Cassandra, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Espiritu Santo del Bº Ej. Arg. con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

NAVARRO, MARIO ALBERTO (FRAY) (q.e.p.d.) Falleció el 29/06/13|. Fuiste un ejemplo de vida sacerdotal. Tu recuerdo perdurará por siempre en el corazón de todos los que te conocimos y amamos. Su mamá Teresita Vázquez y sus hermanos: José Luis, Inés, Francisco y Susana, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco al cumplirse 5 años de su partida a la Casa del Padre Celestial.

RAFAEL. ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Sus hijos, sus hijos políticos, sus nietos, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia La Merced, con motivo de cumplirse 1 mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

TREJO, CARLOS JUSTINO (CARLUCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Su esposa, Pocha, hijos Conny, Carlitos, hijos políticos, Tila, Rita, su hija política en el afecto Emilia, sus nietos María Daniela, Elisita, Romina, María Fernanda, Junior, Silvana, Carlos y bisnietos, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

BRAVO VDA. DE HERRERA, ANTONIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Sus hijos Graciela, Dario, Edgardo, h/pol, María Elena, Mariela, Héctor, nietoss, bisnietos y demás fliares participan su fallec. Sus restos serán inhumados en cemet. La Misericordia hs 9 . Casa de duelo Belgrano 532 (S/V) Servicio La Fraternidad. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

BRAVO VDA. DE HERRERA, ANTONIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Su hija Graciela, sus nietos Jordana y Shamil Rousseau, sus nietos politicos Gastón y Valeria, sus bisnietos Alejandro y Elean, participan con profundo dolor su fallecimiento. sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el Cementerio La Misericordia.

BRAVO VDA. DE HERRERA, ANTONIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Su hijo Víctor Darío, su hija política María Elena y su nieto Juan, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el Cementerio La Misericordia.

BRAVO VDA. DE HERRERA, ANTONIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Su hijo Edgardo, su hija politica Mariela Miranda, sus nietos Edgardo y Emiliano, sus bisnietos Ambar y Lorenzo, participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el Cementerio La Misericordia.

BRAVO VDA. DE HERRERA, ANTONIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Su hija Dirce, su hijo politico Héctor Dominguez, sus nietos Joel, Axel, Lander y Aline, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el Cementerio La Misericordia.

BRAVO VDA. DE HERRERA, ANTONIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Sus primos políticos Néstor B. Ramirez, Laura Gómez, sus sobrinos Prof. Adriana M. Ramirez, Lic. Néstor Fernando Ramirez y flia, participan de su fallecimiento. Ruegan oraciones a su memoria.

BRAVO VDA. DE HERRERA, ANTONIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Franklin R. Miranda y flia, participan su fallecimiento. Rogamos a Dios, le dé resignación a sus hijos y para ella el descanso eterno.

BRAVO VDA. DE HERRERA, ANTONIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Toda la Comunidad de la Escuela Nº 226, acompaña con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la presidente de Cooperadora Sra. Dirce Herrera. Elevan oraciones en su memoria.

COMÁN, INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Tu hijo del corazón Ruly Alaniz, su esposa Mónica y sus nietas Florencia y Belen, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

COMÁN, INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. "Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Pedro Garcia y sus hijos Pedro, Mónica y Martha, participan con profundo dolor su falleciminto y ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, FRANCISCO DESALÍN (PANCHO) . (q.e.p.d.) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Sus primos hermanos: Lady Barrionuevo, Horacio Mussi, sus sobrinos Dra. María Alejandra Mussi, Dra. María Teresa Mussi, Horacio Mussi, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oración en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin

FIGUEROA, FRANCISCO DESALÍN (Pancho) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Toda la Comunidad de la Esc uela Nº 226, acompaña con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la presidente de Cooperadora Sra. Dirce Herrera. Elevan oraciones en su memoria.

MANSILLA, SERGIO (q.e.p.d.) Falleciò el 28/6/18|. Su hijo Carlos h/pol, Bety y nietos Pablo, Luciana, Mateo y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 15 hs en el cementerio La Misericordia. Casa de duelo Belgrano 535 L.B (S/V).Serv. Caruso Cia. Arg. de Seguros. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MORERO DE NAJARRO, OLGA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Sus hijos: Adriana, Marta, Raúl y Cecilia, hijos políticos, nietos Mariano, Laura, Florencia, Alvaro, Lourdes y Nicanor, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORERO DE NAJARRO, OLGA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Su hermano político Antonio Salido y sus sobrinos Amelia Salido y José; Marisa Salido y Victor; Daniel Salido y Patricia con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando oraciones en su memoria.

MORERO DE NAJARRO, OLGA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. El Consejo Superior de la Universidad Católica de Santiago del Estero, su Rector Ing. Luis Eugenio Lucena, señores Vicerrectores Académico Lic. Víctor Manuel Feijóo, de Administración Cr. Luis Alberto Rezola y de Relaciones Institucionales Lic. Luis Alberto Guantay, Decanos, Secretarios del Rectorado, profesores, personal administrativo y técnico, y alumnos participan con pesar su fallecimiento; y acompañan con afecto y oraciones a su hija Dra. Marta Najarro, quien se desempeña como Secretaria de Extensión de la Sede San Salvador de Jujuy de la UCSE. Esperan para toda la familia Najarro pronta y cristiana resignación ante tan dolorosa pérdida.

MORERO DE NAJARRO, OLGA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Personal Directivo, Administrativo, docente y de maestranza de la escuela Técnica Nº 1 participa con sentido pesar el fallecimiento de la Sra. madre de la Lic. Cecilia Najarro y acompañan a su familia elevando oraciones en su querida memoria.

MORERO DE NAJARRO, OLGA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Personal de secretaria turno mañana y tarde de la escuela Técnica Nº1 Profesores; Mario, Milton, Marina, Roxana, Claudia, Carmencita, Andrea, Silvita, Tito, Nati y Noelia participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre de su querida compañera Cecilia, rogando una oración en su memoria y acompañan a su familia en este momento de dolor.

MORERO DE NAJARRO, OLGA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. " Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Claudia R.; Olinda, Lorena, Paula, Silvina y Luciana participan el fallecimiento de la mamá de Cecy. Elevan oraciones en su memoria.

MORERO DE NAJARRO, OLGA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Compañeros de su hija Cecilia turno tarde: Mario Acosta, Tito Gerez, Susana Acuña, Néstor Gómez, Ariel Caliba y, Gustavo Serrano y Claudio Farías participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORERO DE NAJARRO, OLGA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. El Presidente Interventor del IOSEP CPN Raul O. Ayuch, Gerente General CPN Graciela Muratore de Corona, miembros del Consejo Gremial, Sindico, Gerentes de Area, Auditor Interno, Asesores Legales y de Presidencia, personal administrativo y de maestranza de Casa Central participan el fallecimiento de la madre de nuestra compañera de trabajo Adriana Najarro.

MORERO DE NAJARRO, OLGA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Las amigas de su hija Cecilia: Aurora, María, Claudia, Fabiana y Adriana, despiden con dolor a Olga y acompañan a Ceci y toda la familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MORERO DE NAJARRO, OLGA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. ''El Sagrado Corazón fue tu refugio''. Sus compañeras del Apostolado de la Oración de la Parroquia Cristo Rey, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Rogamos oraciones en su memoria. ''Sagrado Corazón de Jesús en vos confio''.

MORERO DE NAJARRO, OLGA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Sus familiares Josefa Najarro e Hipolito Rolón y sus hijas Carmen y Patricia Rolón y nietos, participan su fallecimiento y ruegan una oración a su querida memoria.

MORERO, OLGA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Sus hijos Adriana, Marta, Raul, Cecilia, sus nietos Mariano, Laura, Flor, Alvaro, Lurdes, Nicolas h. politicos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas cementerio Jardin del Sol. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA DRA. (Q.E.P.D.) FALLECIÓ EL 27/6/18|. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Huda Arja de Zemán y sus hijos Marcia y Martín, Claudia, Sandra y Juan Zemán y sus nietos Juan Antonio, María Najhat y Loris Zemán y Facundo Martín y Gonzalo Martín Rojas Zemán, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Ramiro Santilán Zavalía, Andrea Spinello y sus hijos, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. con afecto en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Bety, querida Amiga que brille para tí la luz que no tiene fin.Te vamos a extrañar; Tus Amigos Silvana y Alejandro, sus hijos Lara, Alejo y Lorenzo Lucatelli Perren, Acompañan a sus hijos en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Participan con profundo dolor su partida; Jacobo Cura, su gran amiga Tuky junto a sus hijas Karen, Jessica, Bettiana y Sindy Cura. Acompañan a su familia en este difícil momento. Que Dios te tengan en su inmensa gloria nuestra Bety querida. Rogamos oraciones por su eterno descanso en paz.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Propietarios y personal de Optica Molinari participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Roberto, Alicia y Ricardo Molinari, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. CPN. Norberto José Zanni y Dra. Lidia Adriana Andrade participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Clínica de Ojos Santa Lucía, personal medico, de enfermeria y administracion, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Clara A. Correa Vda. de Eberle, e hijos participan con profundo dolor del fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Hugo H. Rodríguez, Maria Cecilia Turk y sus hijos Alejandrina, Valentin, Rocio y Hugo participan con profundo pesar su fallecimiento.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Valentín Rodríguez Turk, participa con profundo pesar su fallecimiento.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Federico Javier Segura, Alejandrina Rodriguez Turk y sus hijos Alejandrina y Federico participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Betty y ruegan por la pronta y cristiana resignacion de sus hijos y demás familia.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Sra. Miryam Sánchez de Leiva participa su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Luciano Bolzón, Hilda Sarquician y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de Betty y acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Sebastián Sayago, su esposa, Mariela Nassif, sus hijos María Victoria y Máximo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. El Colegio Bioquimico y la Cooperativa Bioquímica de Santiago del Estero, participan el fallecimiento de la Sra. madre de su asociada Dra. Florencia Abdala y ruegan oraciones en su memoria.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Marcelo Daher y Maribe Aiquel de Daher, sus hijos Marcelo y Alejandra, Luciano y Andrea, Constanza y Beatriz Daher participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Ana Maria Catella, participa el fallecimiento de la mamá de su colega Florencia Abdala y ruega oraciones en su memoria.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Juan Carlos Olivares, su esposa María Teresa Carrasco e hijos, participan con inmenso dolor su fallecimiento y los acompaña en este momento de tristeza con el afecto de siempre a toda la familia ante tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Personal médico, administrativo, enfermería, quirófano y maestranza del Hospital Oftalmológico Dr. Enrique Demaría, participa y acompaña al Dr. Ramiro Abdala por el fallecimiento de su madre.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Dra. Dolores Coronel participa el fallecimiento de su colega.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FCA. DRA. (q.e. p.d.) Falleció el 27/6/18|. Comisión directiva y personal del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del socio Dr. Omar Abdala. Se ruega una oración en su memoria.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Dra. Francisca Córdoba, Hugo Agostinelli, sus hijos Hugo, Gabriela y Andrés participan con profunda tristeza su fallecimiento y abrazan en el dolor a sus hijos Omar Javier, Florencia y Ramiro y flias. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Las amigas de su hija Florencia: Norita, Mónica, Ana, Andrea, Roxana y Verónica participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Que Dios de fortaleza y consuelo a la familia en este momento de tanto dolor.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Centro Oftalmológico Ramos Taboada, médicos y personal participan con profundo dolor su fallecimiento, elevando oraciones en su memoria.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Dr. Rosendo Allub y su esposa Liliana acompañan en el dolor de la flia. Abdala en este triste momento.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. La flia. Toscano, Polaco, Luky, Emanuel, Natalia, Franco, Mariana, acompañan con profundo sentimiento por la perdida de Bety, a sus hijos Omarcito, Florencia, Ramiro y al amigo Omar. Ruegan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Rafel Antonio Canllo, participa con mucho pesar su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Beto Tiberti y Liliana Olmedo, sus hijos Mariana y Martín y sus respectivas flias. participan el fallecimiento de Bety y acompañan a sus hijos en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Florencia Rico y Miguel Fernández participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Nicolás Marnero, Marilina Ábalos, Florencia Barchini, Jorge Jozami, acompañan a su amigo Ramiro por el fallecimiento de su madre Betty.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Personal médico y administrativo de Promed S. R. L. participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Eduardo E. Cosci, participa su fallecimiento y que el Señor le de el descanso eterno.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Alicia Freytez y flia., participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. UPA Nº 4 , Bª Misky Mayu, lamentan participar el fallecimiento de la Sra. madre de su compañero Omar. Ruegan oraiciones en su memoria.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Roxana Argibay y Rolando Giribaldi, participan con dolor el fallecimiento de la madre de Omar. Ruegan oraciones en su memoria.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. El Dr. Hugo Marquetti, su esposa Lic. Roxana Marchetti e hijos acompañan a la familia ante irreparable pérdida y ruegan oracones en su memoria.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA DRA. (q.e.p.d.) Fallecio el 27/6/18|. Sociedad de Oftalmología de Santiago del Estero, participa con dolor el fallecimiento de la Dra. Beatriz Sangueldoce, miembro y socia. Elevan oraciones en su memoria.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Norma Saad, sus hijos Yesmin, Antonio Llebeili, Carlos Llebeili y sus respectivas flias, Araceli Llebeili, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a sus hijos Dres. Florencia, Omar, Ramiro y demás fliares. Ruega oraciones en su memoria.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Mariana Tarchini Castelli y Martín Gallardo, participan fallecimiento de la mamá de Omar, Ramiro y Florencia. Ruegan oraciones.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Miguel Ángel Ferreyra, Teresita B. Montoto, sus hijos María Lourdes, María Estefania, Leandro Agustín, Ana Macarena y Ana Guillermina Ferreyra, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos y demás familiares en estos difíciles momentos. Se ruega oraciones en su memoria.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Berta Daballopulo acompaña en el dolor a su hija Florencia amiga y colega. Rogando una oración en su memoria.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Sus amigos Omar Jaimez y Gladys Jaimez, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor. Rogando oraciones en su querida memoria.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Jorge Nabac, Adriana Brunet, Mjoil, Samir y Zahen, acompañan a sus hijos en este triste momento. Rogando oraciones en su memoria.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. El Colegio de Medicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Dra. Beatriz F. Sanguedolce, socia de la institucion y acompaña a sus hijos y familia en este momento. Ruega oraciones en su querida memoria.

Invitación a Misa

DÍAZ, ROSA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/08|. 'Yo sé que estás bien...Que ya no sufres. Pero acá en la tierra me haces Mucha Falta''. Su esposo David Cordero, sus hijos Mariela, José Ignacio; Luciana, y sus nietos Emiliano y Tadeo, invitan a la misa al cumplirse el 10º Aniversario de su fallecimiento, hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol.

ESCOBAR, RAMÓN APOLINARIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Al cumplirse 9 días de su fallecimiento, sus hijos invitan a la misa a realizarse en la parroquia Santiago Apóstol el viernes 29 del cte a las 20 hs.

SUÁREZ, MARIO JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. "Duele tanto aceptar que ya no estás físicamente con nosotros". Sus hijos Mario, Hernán, Victoria y Andrea; la señora María y el señor Miguel invitan a la misa que se oficiará hoy viernes 29 a las 19 hs. en la iglesia Ntra. Sra. de Lourdes.

