Oscar Piris se aleja de Mitre para sumarse al fútbol de Ucrania

Fotos BAJA Oscar Piris se aleja de Mitre y será una baja sensible.

29/06/2018 -

Mientras la comisión directiva de Mitre, conjuntamente con el cuerpo técnico se encuentran abocados al armado del plantel para participar en el Campeonato de la B Nacional, el equipo que ahora conduce Alfredo Grelak, tendrá una baja sensible.

Esta se debe a que el defensor, Oscar Piris rescindió su contrato para formar parte del Arsenal Kiev, equipo que milita en la primera división del fútbol de Ucrania.

"Se dio todo muy rápido. Me toca irme, pero todas las cosas que un jugador sueña vivir, las viví en Mitre. Hice muchos amigos y dejaré muchas familias que quiero. Habré jugado bien o mal, pero siempre me brindé al máximo. Agradecerle a la gente del club, a esa hinchada, que nunca cambie esa locura que tiene por los colores. Lo que viví en Mitre no lo voy a vivir en otro lugar", fueron las palabras del marcador central hacia la prensa tras cumplir con su último entrenamiento con el plantel "aurinegro".

"Me pongo a pensar y hace 4 años estaba jugando un torneo de ascenso en Formosa aún así mi sueño siempre fue crecer así que hoy estoy en eso, quiero más siempre", finalizó el jugador.

Ahora será tarea de la dirigencia, buscar un reemplazante para un jugador que fue pieza clave de Mitre, tanto en el ascenso como en la campaña del Nacional B.