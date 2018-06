Aseguran que se está al final del brote de dengue, pero que se mantendrá el plan de prevención

Fotos ESTRATEGIA. El subsecretario de Salud confirmó que seguirá la emergencia sanitaria por la campaña de prevención.

29/06/2018 -

El subsecretario de Salud de la provincia, doctor César Monti, aseguró que "estamos ante el final del brote de dengue" en la provincia, pero que de cara al futuro, se sostendrán las campañas de prevención con un operativo especial encarado por el Gobierno de la provincia, en todo el territorio santiagueño.

"De 50 análisis de sangre que se realizaban diariamente por sospecha de dengue hace dos semanas, hoy hemos disminuido a sólo cinco, de las cuales, en promedio, menos de la mitad dieron resultado positivo", confirmó el funcionario.

En diálogo con EL LIBERAL, Monti consideró que "las bajas temperaturas ayudaron bastante, ya que con registros de menos cinco grados, el mosquito muere", aunque advirtió que no se deben descuidar las tareas de prevención intradomiciliaria.

"Pasa que con el frío, el mosquito no está en su hábitat y busca el interior de las viviendas, y ahí es más fácil combatirlo", explicó.

Prevención

El doctor Monti adelantó que ya el Poder Ejecutivo provincial diagramó la prosecución del plan de prevención en todo el territorio santiagueño.

"El Poder Ejecutivo ha decidido la continuidad de la emergencia sanitaria, teniendo en cuenta que se anuncia un invierno corto, con períodos de lluvias y que las condiciones tropicales se darán pronto", confirmó.

Dijo que se encararán trabajos especiales durante el trimestre agosto, septiembre y octubre, para luego acentuarlo en enero, febrero y marzo, "de manera de dar continuidad con la prevención durante todo el año, porque lo fundamental es no descuidarse para no volver a tener un brote como el de este año".

Adelantó que el trabajo se desarrollará con la generación de unidades centinelas en puntos estratégicos del interior, las que tendrán vinculación directa con la Dirección de Enfermedades Transmisibles por Vectores del Ministerio de Salud.

"El monitoreo será permanente", enfatizó.

Gripe

En otro orden de cosas, el subsecretario de Salud confirmó que en Santiago "no hay por el momento circulación del virus de la gripe", aunque instó a la comunidad a cumplir con la vacunación, de manera especial a aquellas personas que integran los grupos de riesgo y que aún no lo han hecho.

"El virus no circula, lo que no quiere decir que debamos dejar de prestar atención a los cuidados para no enfermarnos. En esto, es fundamental la higiene, no mandar a los chicos a la escuela si están resfriados, y evitar permanecer en lugares cerrados en los que haya mucha gente", recomendó.

Reveló que de los grupos de riesgo, "los niños y los ancianos están vacunados, y nos están faltando aún las embarazadas, donde tenemos sólo un 60% de mujeres que se aplicaron la vacuna".