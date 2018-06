Dólar récord a $28,68 en Capital y en Santiago a $29,05 ya impacta en propiedades y material

Fotos IMPACTO. La corrida cambiaria paralizó el mercado inmobiliario local y empuja los precios de la construción.

29/06/2018 -

El dólar repuntó con fuerza hasta alcanzar un valor promedio de $28,68 en los bancos y casas de cambio de la city porteña, cerca de sus valores máximos históricos y en una jornada en la que el Banco Central decidió ampliar la oferta de divisas en su subasta diaria de u$s 100 a u$s 150 millones, pero que aún así no consiguió frenar el impulso alcista del billete.

En tanto a nivel local, la divisa operó por encima de los $28,50 en la decena de entidades financieras que operan en el mercado cambiario, hasta alcanzar una cotización máxima de $29,05 un nivel récord para la divisa local.

Durante la jornada, pasado el mediodía, la divisa operó en un promedio interbancos entre los $28,50 y $28,60 para luego avanzar sobre el cierre de las operaciones hasta cerca de los $29 para cerrar al final del día en $29,05.

Fue la primera vez que la divisa norteamericana llegó a esa marca en lo que van del año. También en la víspera se verificó que entre la punta compradora y la vendedora en algunas entidades hubo más de $1 de diferencia.

City porteña

En tanto, en la Capital Federal, la cotización del dólar trepó 63 centavos (+2,2%) en promedio en bancos de la City porteña, para negociarse a $28,68 en promedio. El récord de cierre minorista fue el del 15 de junio pasado, a 28,85 pesos.

Con la reciente alza, el valor de la divisa de EE. UU. logró un extraño registro: subió en un semestre más que en el acumulado de los dos años anteriores es decir 2016 y 2017, un 51,6% contra un 42,5%.

La mayor oferta oficial no impidió una nueva escalada del precio de la divisa. El cobro de salarios y medio aguinaldo también incentivó la demanda de divisas del público, y también de los bancos para abastecer esas ventas minoristas.

La entidad monetaria amplió a u$s 150 millones la subastas diaria de divisas para apuntalar la oferta. La venta por cuenta del Ministerio de Hacienda se efectuó con un precio promedio de corte de $27,7476 y un mínimo precio adjudicado de $27,74. De esta forma, el BCRA permitió un aumento de $0,47 en el valor fijado en subasta, luego de haber ofertado a $27,27 el miércoles.

Cierre de posiciones de empresas, llegado el fin de mes, demanda por cobertura en dólares de inversores privados y también mayores ventas al público en el circuito minorista, apuntalaron el precio de la divisa, que superó los 28 pesos en el mercado mayorista, referencia para el comercio exterior, en un nuevo récord para este segmento.

Otro factor alcista es el fortalecimiento del dólar frente al resto de las monedas, que se extendió en los últimos días, en medio de las crecientes preocupaciones por la aversión global al riesgo.

Futuros

En futuros (contratos en pesos pero atados al tipo de cambio) se negociaron u$s 598 millones en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y otros u$s 2.611 millones en el Rofex, el doble que el miércoles. Las posiciones para julio concluyeron a 28,92 pesos por dólar, y para diciembre de 2018, a 32,70 pesos.

En el mercado informal, el dólar "blue" finalizó a $28,15 es decir $0,53 abajo del promedio oficial.