Samuel Umtiti: "es un partido de ensueño"

Fotos EXPECTATIVAS. El compañero de Messi en Barcelona se tiene fe.

-

El defensor del seleccionado francés, Samuel Umtiti, consideró ayer que el de octavos de final frente a la Argentina "es un partido de ensueño", y advirtió que Francia lo afrontará sin "miedo".





"Hay emoción. Jugar contra un equipo como Argentina en los octavos es un partido de ensueño. Tienes que estar preparado", manifestó en conferencia de prensa el compañero de Lionel Messi en Barcelona de España.





Para el marcador central, "sólo vale la clasificación" sin importar el rival, aunque "sería un orgullo eliminar a una gran nación".





"Estamos seguros de nosotros mismos, pero sin excesos. Conocemos nuestras cualidades, no tenemos miedo. Tenemos un equipo de calidad, incluso si no fue perfecto en esta fase de grupos. Sabemos que podemos ser aún mejores", advirtió. Consultado sobre si Messi es el DT de Argentina, respondió: "Hemos escuchado muchas versiones pero no creo que sea así. El técnico es quien toma las decisiones y un jugador como él debe ser escuchado".