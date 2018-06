Diego se refirió a una maniobra contra Tapia

Fotos REVELACIÓN. Según Maradona, hay un grupo de gente que pretende desestabilizar al presidente de la AFA.

29/06/2018 -

La salud de Diego Armando Maradona mantuvo en vilo a gran parte del planeta en los últimos días. Es que, tras haberse descompensado en el estadio en pleno partido entre la Argentina y Nigeria, surgieron rumores de todo tipo. Y fue el propio Diego el que se encargó de aclarar el tema. Primero con un audio que le envió al periodista Daniel Arcucci. Y luego con otro que le envió a su hermana. En ese audio, además de intentar tranquilizar a sus familiares sobre su estado de salud, dejó al descubierto una movida que sería para desestabilizar a Claudio "Chiqui" Tapia, el presidente de la AFA. Y hasta dejó pegado a Oscar Ruggeri. Es más, los rumores también hablan de que el futuro de la Selección está en juego, ya que existiría un plan para ubicar a Ricardo Gareca en el puesto que hoy ocupa Jorge Sampaoli.





"Terminó el primer tiempo y me fui a hablar un rato con una gente que estaba ahí, que va en contra de Tapia (...) Yo primero que no soy comprable y segundo, que si acepto ahora es por el Cabezón Ruggeri que nos presentó. Esa fue la charla, y después volvimos al mismo lugar donde estábamos sentados... No sé de dónde sacaron que yo estaba con coso (sic) de cardio, que me tuvieron que dar una inyección, me parece todo muy loco, muy estúpido", explicó el Diego en su audio.





De allí surgen varios interrogantes ¿Quiénes son los hombres que quieren desestabilizar a Tapia? ¿Qué tiene que ver Ruggeri en toda esa historia? ¿Cuál sería el papel que quieren darle a Maradona en toda esta trama? Son preguntas que, por ahora, no tienen respuestas. Pero se sabe que con Diego en el medio, todo puede suceder.