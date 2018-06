Wilfredo Caballero: "recibí muchas faltas de respeto"

29/06/2018 -

Pasó más de una semana desde la fatídica noche en la que el seleccionado argentino fue goleado por Croacia y parecía despedirse del Mundial, y este presente lleno de ilusión después de obtener la angustiante clasificación a octavos de final.





Caballero, apuntado por haber cometido el grosero error que le permitió a Croacia ponerse en ventaja, prefirió el silencio después de la derrota y decidió expresarse el días después del desahogo.





"Hay un montón de cosas que acepto, porque fue una equivocación futbolística. Pero recibí muchas faltas de respeto, malos deseos y amenazas hacia mí y mi familia. Esas actitudes feas no me ayudaron. Me quedo con mucha gente que me apoyó, me acompañó y sufrió mi situación", sostuvo Caballero, quien vivió el triunfo ante Nigeria desde el banco y su lugar lo ocupó Armani.