Una anécdota de Ron Perlman se hizo viral

29/06/2018 -

"¿Les conté alguna vez cuando Harvey Weinstein me insistió en que me convenía estrecharle la mano en un acto benéfico, paré en el baño, me meé la mano y luego fui a la recepción para encontrarme con él?". Con esta confesión sorprendió en Twitter el actor Ron Perlman, quien protagonizó "Hellboy".

Como se recordará Harvey Weinstein es uno de los personajes más repudiados de Hollywood desde que salieron a la luz las historias sobre abuso, acoso y violación que protagonizó mientras se desempeñaba como productor.

El tuit que escribió Perlman recogió más de 25 mil me gusta y fue casi 10 mil veces compartido. Hubo quienes aplaudieron su actitud y otros, como el hijo del presidente de los EE.UU., Donald Trump Jr., que lo repudiaron.

"¿Así que sabías que era un violador y, en lugar de hacer algo o de decir algo, te orinaste la mano? Imagina todos los ataques a mujeres inocentes que podrías haber evitado si no fueras un cobarde", escribió el joven. Y el actor le contestó: "Hey, joven Don. Encantado de conocerte y gracias por seguirme. Nunca dije que supiera que Harvey era un violador. Nunca trabajé para él, pero sí sabía que era un idiota y un matón".