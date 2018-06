Laurita y "Fede" Bal se mostraron juntos, pero negaron reconciliación

29/06/2018 -

La bailarina y futura jurado del Bailando por un sueño, Laurita Fernández y el actor Federico Bal fueron vistos muy cerca, el uno del otro, en un porteño bar del barrio Palermo, luego de haber anunciado en mayo pasado el final de su relación amorosa, que tuvo varias idas y vueltas y rumores de infidelidad en el medio.

Este encuentro generó especulaciones sobre una nueva reconciliación, lo cual fue rápidamente desmentido por la protagonista de "Sugar", el musical que produce Gustavo Yankelevich. "No pasó nada, simplemente coincidimos en un lugar. Después tomamos un café porque se dio. Tenía un tiempo libre antes de venir al teatro y tomamos algo", le dijo al cronista del programa "Los Ángeles de la Mañana".

Precisamente las imágenes que los muestran juntos aparecieron primero en la cuenta de Twitter de Ándel De Brito, y después poblaron todos los portales dedicados al espectáculo.

"No hay reconciliación. Hay mucho cariño y mucho amor, pero no estamos juntos nuevamente", insistió Laurita.

Y agregó: "Hay momentos en los que fue mejor no hablar. A mí me costó mucho y creo que a él también estar separados y hoy quizás lo podemos llevar de otra manera".

La también conductora radial explicó que "no hubo beso" y que no hay reconciliación a la vista: "Lo quiero mucho, pero estamos bien de esta manera", señaló.

En las fotografías que compartió De Brito en Twitter se la puede ver primero a la protagonista de "Sugar" subiéndose a la camioneta del hijo de Carmen Barbieri, y luego a él posando sonriente junto a una fan.

Luego de escuchar las explicaciones de Laura, Ángel De Brito despachó su ácido comentario: "Apareció una foto, coincidieron en un lugar y "Fede" la invitó a merendar. Fueron a una discretísima cafetería en pleno Palermo Hollywood para que nadie los vea. ¡Todo muy discreto! Los fans en cinco minutos les sacaron 800 fotos". ¿La expareja quiere prensa?

En realidad, ninguno de los dos deja de tener espacio en los medios. El nombre de Laura sonó en las dos últimas semanas como posible nuevo jurado del Bailando, y "Fede" también fue mencionada como posible participante, junto a Valeria Archimó, la bailarina que ya pasó por el certamen de Baile y que actualmente comparte la obra "Magnífica" con Carmen Barbieri y su hijo.

No obstante, "Fede" aseguró que este año no se lo verá por la mediática pista, ya que no siente que pueda dar nada nuevo.

La madre de Laurita también recibió la propuesta de los productores de Marcelo Tinelli. Aún no se decidió.