Lindsay Lohan no quiere más fiestas en su vida: inauguró un parador top en una playa en Mikonos y busca el silencio

Fotos Lindsay se alejó de los escándalos. Vive en Dubai.

29/06/2018 -

Aunque pocos le tenían fe, tras haber pasado por la cárcel y distintos centros de rehabilitación, la exchica Disney, Lindsay Lohan tomó las riendas de su vida, se alejó de los excesos, las malas compañías, los amores fugaces y se exilió en Dubai. Allí aprendió otra manera de vivir y ahora sorprendió con el lanzamiento de "Lohan Beach House", un parador top ubicado en la playa Kalo Livadi, en Mykonos, Grecia, adonde se respira una nueva vida.

"Hay un costado comercial en mi vida ahora, pero no estoy en Estados Unidos, así que nadie lo sabe, lo cual es bueno para mí. Porque realmente me enfoco en el resultado de las cosas", dijo la actriz al diario New York Times, dejando en claro que uno de sus grandes problemas han sido los paparazzi, quienes han perseguido cada uno de sus movimientos desde la adolescencia.

"Creo que el éxito es la mejor venganza, y el silencio, como una presencia. Cuando elegí cambiar mi futuro, mi vida, pensé: ‘¿Dónde está el único lugar donde puedo encontrar silencio?’. La respuesta fue Dubai. ‘Es el lugar más seguro. Es menos exigente. No tengo que prender las noticias y ver sobre las Kardashian. Elijo lo que quiero ver y cómo quiero vivir", se sinceró Lindsay.

Y agregó. "Soy una persona normal y agradable. Una buena persona. No tengo malas intenciones. Y mi pasado debe permanecer en el pasado. La gente tiene que dejarlo y dejar de mencionarlo porque no existe, se ha ido. Está muerto. Y eso es lo más importante para mí". Como se recordará Lindsay Lohan ha sido durante largos años protagonista de numerosos escándalos, muchos de los cuales terminaban en la tapa de los medios sensacionalistas de Estados Unidos.