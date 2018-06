El Marginal 2 se estrenará el 17 de julio

29/06/2018 -

La precuela de "El Marginal" ya tiene fecha y hora para regresar a la pantalla de la TV Pública, de la mano de la productora Underground, de Sebastián Ortega. Lo hará el 17 de julio, a las 22, con 8 capítulos, uno más intenso que el otro.

Esta segunda temporada, "El Marginal 2", dará respuesta a muchas situaciones que se conocieron en la primera parte y explicará el origen de los distintos personajes. ¿Cómo cayeron presos los hermanos Borges? ¿De qué forma tomaron el mando de la cárcel? ¿Cómo se armó La Sub 21 que controla La Villa? ¿Con qué objetivo llegó Emma a San Onofre? Estas y otras historias se irán desplegando a los largos de los capítulos que prometen más violencia y crudeza que en la primera temporada.

Como recordarán quienes la vieron por la TV Pública o la descubrieron en la grilla de Netflix, "El Marginal" se centró en el ingreso de Pastor (Juan Minujín), un policía encubierto, al penal de San Onofre, el cual estaba dominado por los hermanos Borges. Ahora, en la segunda entrega, el público será testigo de cómo Diosito (Nicolás Furtado) y Mario Borges (Claudio Rissi) llegaron al penal y, con ayuda de Antín (Gerardo Romano), arrebataron el control al Sapo (Roly Serrano). Al igual que en su primera entrega, la producción de Underground fue rodada en la ex Cárcel de Caseros, y promete escenas impactantes.

Muchos de los personajes que formaron parte de "El Marginal", la serie que ganó el Martín Fierro de Oro en el 2017, volverán a formar parte de esta nueva temporada, como Emma (Martina Gusmán), Morcilla (Carlos Portaluppi), Pedro (Brian Buley), César (Abel Ayala), y Arnol (Emanuel García). No obstante, como la historia hace una retrospectiva al pasado, se sumarán nuevas personas que aportarán tensión y dramatismo en distintas direcciones. Además del Sapo (Roly Serrano), a quien se verá por primera vez en esta producción de Underground, el penal de San Onofre mostrará también el arribo de Patricio "el Doc" (Esteban Lamothe), la asistente social Rita (Verónica Llinás) y la novia de Diosito (La Joaqui).

Qué dicen los protagonistas

"Fue raro volver a ser Diosito porque, generalmente, para componer a un personaje miro, estudio o veo algún video de Internet. Y, en este caso, me tenía que ver a mí mismo. Nunca me pasó tener que hacer otra vez a un personaje que ya había interpretado. Fue algo bastante particular, pero está bueno y fue interesante", señaló el actor uruguayo, Nicolás Furtado, quien compone al hermano de Mario Borges (Claudio Rissi) en el unitario que dirige Adrián Caetano y Luis Ortega.

Como Furtado sabía que "Diosito" iba a volver a la televisión, reveló: "Cada tanto, me ponía la prótesis dental, me miraba al espejo y decía alguna palabra, o usaba alguna expresión de mi personaje, para ver qué me pasaba y asegurarme de que Diosito siguiera en mí y no se me fuera".

Por su parte, antes de ser convocado para esta exitosa serie, Esteban Lamothe, quien hará su debut en la segunda temporada, ya se había confesado "fanático" de "El Marginal". "Hacía mucho que venía hablando con Seba Ortega de estar acá, porque me encantó la serie. Se dio y me puse muy contento. Cuando me enteré de que la dirigía Caetano, mejor todavía, porque siempre quise estar bajo sus órdenes", contó a la revista Gente, hace poco.

Lamothe viene de protagonizar dos novelas: "Educando a Nina" (Telefé) y "Las Estrellas" (Canal 13). Dejó al galán en la puerta del penal de San Onofre.