CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de Junio de 2018
A LAS 09.00 MUNDIAL RUSIA 2018
Por El Liberal
30/06/2018 -
CANAL 7
09.00 MUNDIAL RUSIA 2018
13.00 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
13.15 PELIGRO SIN CODIFICAR
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 MUNDIAL RUSIA 2018
17.00 PORTAL UNSE
17.30 NICK JR.
18.00 KALL’S MASHUP
18.45 CINE. JACK & JILL
20.15 CINE. IMPARABLE
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
00.45 ESPECIAL RELOCA
01.15 CIERRE DE TRANSMISION
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
21.45 POLÉMICA EN EL BAR
MUNDIAL
CANAL 9
11.00 CHAPULÍN COLORADO
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 EL CHAVO
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
TV PÚBLICA
08.00 MUNDIAL RUSIA 2018
17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL
19.00 LA NOCHE DE LA FILOSOSÍA
EN EL CCK
20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL
EL TRECE
09.45 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
00.15 REAL O NO REAL
CANAL14
11.30 FANÁTICAS
12.30 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 CULTURAR TV
16.30 VIVA LA MÚSICA
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 MÚSICA INTERIOR
21.30 RECORDANDO
23.00 EL CLÁSICO: UNIÓN SGO.
VS. INSTITUTO SGO.
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR, CON ELISA
RAMOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.10 SALVANDO MI MAÑANA - PARTE 06
06.41 CACHORROS AL RESCATE
08.22 VOLVER AL FUTURO III
10.41 TRON. EL LEGADO
13.06 TOY STORY
14.42 LA MOMIA REGRESA
17.10 PARQUE JURÁSICO
19.35 TRON. EL LEGADO
22.00 50 SOMBRAS NEGRAS
23.43 ROSTROS EN LA OSCURIDAD
TCM
06.16 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.01 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.26 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
7)
07.51 LA NIÑERA
08.16 LA NIÑERA
08.41 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.31 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
7)
09.56 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
7)
10.21 LA NIÑERA
10.46 LA NIÑERA
11.11 BEETHOVEN 2
12.52 BATMAN ETERNAMENTE
15.15 CORAZÓN DE CABALLERO
17.28 KARATE KID III. EL DESAFÍO FINAL
19.33 LA MÁSCARA DEL ZORRO
22.00 EL ÚLTIMO SAMURAI
TNT
06.00 TIERRA DE OSOS
07.50 STEP UP 3D
09.55 MALÉFICA
11.38 TRIBUTO A GEORGE CLOONEY
12.59 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
15.25 OZ. EL PODEROSO
17.54 LA CENICIENTA
19.53 LA PROPUESTA
22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
23.56 EL VENGADOR DEL FUTURO
SPACE
06.17 CÓDIGO DE FAMILIA
08.49 DETRÁS DE LAS PAREDES
10.34 COMPROMISO
12.20 VAN HELSING, CAZADOR DE
MONSTRUOS
14.50 BATMAN Y ROBIN
17.12 ÁNGELES Y DEMONIOS
19.52 AL FILO DEL MAÑANA
22.00 ANNABELLE
CINECANAL
10.07 LA INVENCIÓN DE HUGO
12.25 MONSTER TRUCKS
14.17 S.O.S.. FAMILIA EN APUROS
16.10 SHREK PARA SIEMPRE
17.47 EL PRECIO DEL MAÑANA
19.42 IRON MAN 2
22.00 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN
SONY
10.30 AZUL EXTREMO
12.30 EL VENGADOR DEL FUTURO
15.00 POLICÍAS DE REPUESTO
17.00 EL MAESTRO LUCHADOR
19.00 AZUL EXTREMO
21.00 EL VENGADOR DEL FUTURO
23.30 EL ROBO MÁS GRANDE DE LA
HISTORIA
A DÓNDE IR
HOTEL AMERIAN
CARLOS V
(LAS TERMAS)
+SÁBADO 30, A LAS 22.30, SILVESTRE
Y ROXANA LUGONES,
PRESENTARÁN LA OBRA “DIVORCIADAMENTE
JUNTOS”.
CLUB OLD LIONS
(PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 30 DE JUNIO, A PARTIR
DE LAS 23, EN EL CICLO DE PEÑAS
SE REALIZARÁ “LA SALITRERA”,
CON EL GRUPO SALITRAL
E INVITADOS: LA CRUZA DANZA,
ROMANZA, JOVITA SUBIRE, MARIO
ÁVILA, EL SYMBOL, Y MARTÍN
JIMÉNEZ SORIA.
PARANINFO DE LA UNSE
(AVDA. BELGRANO (S) 1912)
+ SÁBADO 7 DE JULIO, A LAS 16,
SHOW EN VIVO DE “LA PATRULLA
AL RESCATE”, UN ESPECTÁCULO
MUSICAL CON TODOS LOS PERSONAJES
DE “LA GRANJA” Y SUS
CANCIONES.
CINE TEATRO RENZI
(LA BANDA)
+SÁBADO 30, SE PRESENTARÁN
NICOLE NAU Y LUIS PEREYRA
CON “SE DICE DE MÍ”.
CLUB JUVENTUD
(RIVADAVIA Y PERÚ)
+DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 16,
FESTIVAL DE TRAP. ESTARÁN TODOS
JUNTOS EN UN MISMO RECITAL,
“KHEA”, “ECKO”, “CAZZU” Y
STEVEN KAYNE.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
* DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22,
SE REALIZARÁ LA VELADA DE GALA
POR UN ANIVERSARIO MÁS DE
LA INDEPENDENCIA ARGENTINA,
CON LA PARTICIPACIÓN DEL VIOLINISTA
PABLO AZNÁREZ, Y EL
BALLET LATINOAMERICANO SANTIAGO
DEL ESTERO.
CINES
SUNSTAR
LOS INCREÍBLES 2 (3D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
30/06 - 14:00 (Cast) 16:40 (Cast)
19:20 (Cast) 22:00 (Cast) 00:35
(Cast)
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAÍDO (3D)
AVENTURA, (13 años)
30/06 - 14:30 (Cast) 17:40 (Cast)
21:30 (Cast) 00:20 (Subt)
SICARIO 2 : SOLDADO (2D):
ACCIÓN, POLICIAL (+ 16 AÑOS)
30/06 - 01/07 - 14:30 (Cast) 17:00
(Cast) 19:40 (Subt)
GRINGO (2D):
COMEDIA , ACCION (+16 AÑOS)
30/06 - 22:30 (Cast) 00:45 (Subt)
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAÍDO (2D)
AVENTURA, (13 años)
30/06 - 15:00 (Cast) 18:30 (Cast)
21:50 (Subt) 00:30 (Subt)
LOS INCREÍBLES 2 (2D)
AVENTURA, ANIMACION (ATP)
30/06 - 01/07 - 14:20 (Cast) 17:20
(Cast) 20:00 (Cast)
EL ATRAPE (2D):
COMEDIA (+13 AÑOS)
30/06 - 22:35 (Subt) 00:45 (Subt)
01/07 - 04/07 - 22:35 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:25 - 19:00
-22:20
CASTELLANO 3D 16:30
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAÍDO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 16:50 -19:30-
20:00- 22:40
CASTELLANO 3D 21:30
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE
LAS 16
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $140
Jubilados, Docentes y
Estudiantes: $90 todos los días
3D Entrada General: $150
Jubilados, Docentes y
Estudiantes: $95 todos los
días.