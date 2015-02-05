CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de Junio de 2018

A LAS 09.00 MUNDIAL RUSIA 2018

30/06/2018 -

CANAL 7

09.00 MUNDIAL RUSIA 2018

13.00 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

13.15 PELIGRO SIN CODIFICAR

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 MUNDIAL RUSIA 2018

17.00 PORTAL UNSE

17.30 NICK JR.

18.00 KALL’S MASHUP

18.45 CINE. JACK & JILL

20.15 CINE. IMPARABLE

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.45 ESPECIAL RELOCA

01.15 CIERRE DE TRANSMISION


AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

21.45 POLÉMICA EN EL BAR

MUNDIAL


CANAL 9

11.00 CHAPULÍN COLORADO

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

 

TV PÚBLICA

08.00 MUNDIAL RUSIA 2018

17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL

19.00 LA NOCHE DE LA FILOSOSÍA

EN EL CCK

20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL

 

EL TRECE

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 REAL O NO REAL


CANAL14

11.30 FANÁTICAS

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 CULTURAR TV

16.30 VIVA LA MÚSICA

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 MÚSICA INTERIOR

21.30 RECORDANDO

23.00 EL CLÁSICO: UNIÓN SGO.

VS. INSTITUTO SGO.


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CON ELISA

RAMOS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.10 SALVANDO MI MAÑANA - PARTE 06

06.41 CACHORROS AL RESCATE

08.22 VOLVER AL FUTURO III

10.41 TRON. EL LEGADO

13.06 TOY STORY

14.42 LA MOMIA REGRESA

17.10 PARQUE JURÁSICO

19.35 TRON. EL LEGADO

22.00 50 SOMBRAS NEGRAS

23.43 ROSTROS EN LA OSCURIDAD

TCM

06.16 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.01 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.26 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

7)

07.51 LA NIÑERA

08.16 LA NIÑERA

08.41 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.31 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

7)

09.56 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

7)

10.21 LA NIÑERA

10.46 LA NIÑERA

11.11 BEETHOVEN 2

12.52 BATMAN ETERNAMENTE

15.15 CORAZÓN DE CABALLERO

17.28 KARATE KID III. EL DESAFÍO FINAL

19.33 LA MÁSCARA DEL ZORRO

22.00 EL ÚLTIMO SAMURAI

TNT

06.00 TIERRA DE OSOS

07.50 STEP UP 3D

09.55 MALÉFICA

11.38 TRIBUTO A GEORGE CLOONEY

12.59 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

15.25 OZ. EL PODEROSO

17.54 LA CENICIENTA

19.53 LA PROPUESTA

22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

23.56 EL VENGADOR DEL FUTURO

SPACE

06.17 CÓDIGO DE FAMILIA

08.49 DETRÁS DE LAS PAREDES

10.34 COMPROMISO

12.20 VAN HELSING, CAZADOR DE

MONSTRUOS

14.50 BATMAN Y ROBIN

17.12 ÁNGELES Y DEMONIOS

19.52 AL FILO DEL MAÑANA

22.00 ANNABELLE

CINECANAL

10.07 LA INVENCIÓN DE HUGO

12.25 MONSTER TRUCKS

14.17 S.O.S.. FAMILIA EN APUROS

16.10 SHREK PARA SIEMPRE

17.47 EL PRECIO DEL MAÑANA

19.42 IRON MAN 2

22.00 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN

SONY

10.30 AZUL EXTREMO

12.30 EL VENGADOR DEL FUTURO

15.00 POLICÍAS DE REPUESTO

17.00 EL MAESTRO LUCHADOR

19.00 AZUL EXTREMO

21.00 EL VENGADOR DEL FUTURO

23.30 EL ROBO MÁS GRANDE DE LA

HISTORIA


A DÓNDE IR

HOTEL AMERIAN

CARLOS V

(LAS TERMAS)

+SÁBADO 30, A LAS 22.30, SILVESTRE

Y ROXANA LUGONES,

PRESENTARÁN LA OBRA “DIVORCIADAMENTE

JUNTOS”.

CLUB OLD LIONS

(PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 30 DE JUNIO, A PARTIR

DE LAS 23, EN EL CICLO DE PEÑAS

SE REALIZARÁ “LA SALITRERA”,

CON EL GRUPO SALITRAL

E INVITADOS: LA CRUZA DANZA,

ROMANZA, JOVITA SUBIRE, MARIO

ÁVILA, EL SYMBOL, Y MARTÍN

JIMÉNEZ SORIA.

PARANINFO DE LA UNSE

(AVDA. BELGRANO (S) 1912)

+ SÁBADO 7 DE JULIO, A LAS 16,

SHOW EN VIVO DE “LA PATRULLA

AL RESCATE”, UN ESPECTÁCULO

MUSICAL CON TODOS LOS PERSONAJES

DE “LA GRANJA” Y SUS

CANCIONES.

CINE TEATRO RENZI

(LA BANDA)

+SÁBADO 30, SE PRESENTARÁN

NICOLE NAU Y LUIS PEREYRA

CON “SE DICE DE MÍ”.

CLUB JUVENTUD

(RIVADAVIA Y PERÚ)

+DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 16,

FESTIVAL DE TRAP. ESTARÁN TODOS

JUNTOS EN UN MISMO RECITAL,

“KHEA”, “ECKO”, “CAZZU” Y

STEVEN KAYNE.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22,

SE REALIZARÁ LA VELADA DE GALA

POR UN ANIVERSARIO MÁS DE

LA INDEPENDENCIA ARGENTINA,

CON LA PARTICIPACIÓN DEL VIOLINISTA

PABLO AZNÁREZ, Y EL

BALLET LATINOAMERICANO SANTIAGO

DEL ESTERO.


CINES

SUNSTAR

LOS INCREÍBLES 2 (3D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

30/06 - 14:00 (Cast) 16:40 (Cast)

19:20 (Cast) 22:00 (Cast) 00:35

(Cast)

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO (3D)

AVENTURA, (13 años)

30/06 - 14:30 (Cast) 17:40 (Cast)

21:30 (Cast) 00:20 (Subt)

SICARIO 2 : SOLDADO (2D):

ACCIÓN, POLICIAL (+ 16 AÑOS)

30/06 - 01/07 - 14:30 (Cast) 17:00

(Cast) 19:40 (Subt)

GRINGO (2D):

COMEDIA , ACCION (+16 AÑOS)

30/06 - 22:30 (Cast) 00:45 (Subt)

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años)

30/06 - 15:00 (Cast) 18:30 (Cast)

21:50 (Subt) 00:30 (Subt)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACION (ATP)

30/06 - 01/07 - 14:20 (Cast) 17:20

(Cast) 20:00 (Cast)

EL ATRAPE (2D):

COMEDIA (+13 AÑOS)

30/06 - 22:35 (Subt) 00:45 (Subt)

01/07 - 04/07 - 22:35 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO


HÍPER LIBERTAD

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:25 - 19:00

-22:20

CASTELLANO 3D 16:30

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 16:50 -19:30-

20:00- 22:40

CASTELLANO 3D 21:30

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE

LAS 16

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $140

Jubilados, Docentes y

Estudiantes: $90 todos los días

3D Entrada General: $150

Jubilados, Docentes y

Estudiantes: $95 todos los

días.

 
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