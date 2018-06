Martínez Rojas delató a ex funcionarios K y promete entregar documentos

Fotos MARTÍNEZ ROJAS.

30/06/2018 -

El ex empresario "K" Mariano Martínez Rojas, que fue el viernes procesado con prisión preventiva en otra causa, prometió entregar pruebas para apoyar su confesión que vincularían "a ex funcionarios y ex espías K" en el expediente en que se investigan maniobras con las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI). Los nombres de los ex funcionarios se mantienen, por ahora, bajo secreto de sumario.

Por un lado, el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky procesó con prisión preventiva al ex dueño del diario Tiempo Argentino en una causa por contrabando de textiles y lo embargó en 13 millones de pesos.

Además, Aguinsky le impuso un costo de 7 mil pesos por cada día en que permanezca bajo el sistema de imputado protegido porque en su causa no aportó datos sobre miembros de la mafia de los contenedores que contrabandeó textiles por 435 millones de dólares, según una denuncia de la fiscal Gabriela Ruiz Morales y el titular de la Procelac, Gabriel Pérez Barbera.

Por otro lado, Martínez Rojas -quien la semana pasada fue extraditado de los EE.UU. tras fracasar en un intento por canjear un asilo político por información sobre lavado de dinero- le dio nombres de ex funcionarios y ex espías K al juez en lo Penal Económico Gustavo Meirovich en la causa de las DJAI en la cual se investigan maniobras con permisos falsos de importación por 14 mil millones de dólares, según una denuncia de la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió.

Las DJAI había sido creadas por el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno para frenar la salida de dólares durante el cepo cambiario. Meirovich le dio a Martínez Rojas diez días para conseguir documentación que avale sus dichos.

Si los documentos que aporta no resultan relevantes, Meirovich lo sacaría del régimen de protección de imputados colaboradores que supone vivir en una casa seguro en el Gran Buenos Aires y custodiado las 24 horas, entre otros beneficios, informaron fuentes judiciales.