30/06/2018 -

Hoy se jugará la fecha 19 del Torneo Dr. Gerardo Zamora, reservado para las categorías Premini, Mini y Preinfantiles.

El programa es el siguiente: desde las 15, Normal Banda vs. Independiente y Coronel Suárez vs. Belgrano; 15.30, Olímpico vs. Nicolás Avellaneda. Mañana jugarán Defensores y. Huracán, desde las 10.30.