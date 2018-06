Olímpico y Quimsa afrontan la primera parada en Villa María

Fotos LUCIANO ORTIZ, Olímpico.

30/06/2018 -

Hoy se cumplirá la primera parada de la Liga 3x3, que organiza la AdC, con la participación de dos equipos santiagueños: Olímpico y Quimsa.

El Negro bandeño, que estará representado por Luciano Ortiz, Joaquín Gómez Delconte, Franco Badami, David Pérez, Maximiliano Cerioni y Ricardo Tarchini, integrará el Grupo A, con el siguiente fixture: a las 15, Obras vs. Regatas; 15.40, Olímpico vs. Regatas; 16.20, Obras vs. Olímpico.

La Fusión, que se presentará con José Montero, Juan Cruz Burgos, Nicolás Kalalo y Luciano Pagani, competirá en el grupo B, con la siguiente programación: 15.20, Quimsa vs. Ameghino; 16, La Unión vs. Ameghino; 16.40, Quimsa vs. La Unión.

Los ganadores se enfrentarán en la final, programada para las 17.20.

La competencia continuará con este calendario: 7, 21, 28 y 29 de julio y 11 de agosto (final). El campeón viajará a México del 6 al 9 de septiembre a jugar el Master FIBA 3ž3. Este torneo clasifica a la final del Master en Beijing del 27 al 28 de octubre. l