"Tengo el caparazón duro como para que me maten"

Fotos IDOLATRADO. Diego Armando Maradona le envió además un mensaje a Lionel Messi.

30/06/2018 -

Diego Armando Maradona está siendo uno de los grandes imanes del Mundial de Rusia. Sus actitudes en los partidos de Argentina y las declaraciones en el programa televisivo que conduce se transformaron en un canal de contacto con sus fanáticos, ya sea en persona o a nivel mediático.





El ‘Diez’ decidió otorgarle una entrevista al diario deportivo Marca, que se develará completa en la edición de hoy, en la que se refirió a los rumores sobre su muerte.

El exfutbolista quiso dejar bien claro que se encuentra en perfecto estado de salud y quiso mandar un mensaje muy claro a todos aquellos que no han dejado de criticarlo desde aquel problema durante ese partido de su selección. "Tengo el caparazón muy duro como para que me maten unos estúpidos", dijo ‘El Diez’.





Además, le dejó un mensaje de aliento a Lionel Messi: ‘Todavía puede ser su Mundial. Esto recién empieza. Esto está en pañales. Ahora es cuando nos empezamos a jugar el mano a mano. Acá no se pueden replegar, hay que salir a atacar. Lo máximo que te podés llevar son unos penales. No creo que el equipo que esté enfrente no lo haga. Si se va a defender, no creo que no le emboque un gol’.





Deseo

El futbolista argentino fue consultado sobre una hipotética final Argentina-

España y advirtió: ‘Ojalá que se llegue a esa instancia. Queda mucho camino. Yo le tengo mucho respeto por Argentina- Francia’, señaló Maradona, que sabe de la importancia y de la dificultad que tiene el equipo dirigido por Deschamps en los octavos de final que tendrán lugar hoy a partir de las 11 hora argentina.