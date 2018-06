Bullrich presentó plan de Seguridad de la hidrovía Paraguay - Paraná

Fotos PATRULLAJE. Una de las lanchas artilladas presentadas en la víspera.

30/06/2018 -

La ministra Patricia Bullrich formalizó el Operativo de Seguridad para la Hidrovía entre los ríos Paraguay y Paraná. El plan, llamado Yacaré II, se conoció hace unas semanas, pero comenzará a funcionar ahora como uno de los pilares de la gestión actual de combate al crimen organizado y al narcotráfico.

Lo cierto es que con esta presentación y puesta en acción también quedó en claro que el Gobierno irá solo sobre su jurisdicción en su programa de acción sobre este recurso compartido, y que es una de las principales vías del tráfico de droga, sobre todo de marihuana.

En principio, y con numerosas reuniones regionales en el medio, se buscó firmar un documento con una política común a todo el Mercosur, que sin embargo no ha sido consensuada. Existen diferencias. Lo que además se buscaba y aún no se ha logrado es que las fuerzas de seguridad -la Prefectura, en el caso argentino- pudiera hacer abordajes a cualquier buque que transite el recurso a modo de patrulla, en plena navegación, lo que hoy no está permitido. Los controles sólo son en puerto, cuando existe especialmente una investigación u orden judicial.

El plan consiste en operaciones policiales de 24 horas la semana completa en un sector que va desde el kilómetro 1240 del río Paraná hasta el kilómetro 124,7 del Paraná Guazú, enfocado específicamente en la búsqueda de delitos complejos y actividades del crimen organizado.

Las patrullas estarán encabezadas por embarcaciones con equipo de rápido despliegue del grupo Albatros, las lanchas israelíes y unidades terrestres -estilo infantería- y automotor, unidades aéreas y drones.