Mujer denunció a su ex pareja que la amenaza

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Una mujer de 24 años denunció a su ex pareja que no la deja tranquila y la molesta en forma permanente, incluso en su casa.

La denuncia fue radicada por una joven que reside en Mansupa en contra de su ex pareja que se domicilia en Villa Balnearia y la causa está caratulada como desobediencia judicial.

La denunciante relató ante los efectivos de la Oficina del Menor y la Mujer que mantuvo una relación amorosa con el denunciado por el lapso de 2 años, agrega que con el mismo no tiene hijos en común y que hace aproximadamente 5 meses se encuentran separados.

En la denuncia amplía que cerca de las 23 del jueves pasado se hizo presente en su domicilio el denunciado, donde lo atendió su madre quien le pidió que por favor se retirara del lugar, pero el sujeto lejos de entender se puso agresivo.

Además la mujer informó a los efectivos que el pasado 1 de junio radicó una denuncia penal por supuesto delito de amenazas, causa en la que intervino el fiscal Dr. Rafael Zanni quien dispuso que se lo notifique de una medida de restricción de acercamiento, la cual no cumple.

En esta causa interviene la fiscalía de turno a cargo del Dr. Ignacio Guzmán.