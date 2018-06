Carniceros franceses piden auxilio por ataques de extremistas veganos

Fotos DAÑOS. Varios comercios fueron atacados a balazos los últimos días.

30/06/2018 -

Los carniceros, pescaderos y dueños de restaurantes franceses están hartos. Los actos vandálicos contra sus comercios perpetrados por pequeños grupos radicales veganos se han multiplicado en los últimos meses. Los proveedores de los productos imprescindibles para los platos que han encumbrado la gastronomía gala se sienten acosados.

Ahora, el lobby carnicero reclama ayuda al Gobierno para poder seguir trabajando tranquilos. Dicen que lo que sufren no es otra cosa que "terrorismo". Y consideran que la suya es una lucha contra los "dictados de unos fanáticos" para defender algo básico en el país, el derecho de los franceses a comer lo que les dé la gana. Pero los veganos no están dispuestos a permitir que se acuse a toda una comunidad por los actos, y afirman que se trata de una minoría no representativa.