Citan a personal docente a notificarse de trámites iniciados en el Consejo

Fotos PRESENTACIÓN. En Avda. Belgrano Nº1940.

30/06/2018 -

La Oficina de Mesa de Entradas de la Dirección General de Nivel Primario, del Consejo General de Educación, cita a las personas e instituciones, al objeto de notificarse de las resoluciones recaídas en cada uno de los trámites iniciados oportunamente, en Avda. Belgrano Nº1940, de lunes a viernes de 8 a 12.30.

Ellos son: Cuéllar, Blanca N.; Cuello, Silvia C.; Medina, Elsa L.; Gallo, Nely A.; Dirección Esc. Nº 88; Morales, Claudia M.; Castaño, María C.; Salvatierra, Sandra; Díaz Sisti, Analía; Castaño, Fátima S.; Dirección Esc. Nº 85; Sotelo, Marcela; Ibáñez, Blanca A.; Yocca, Miriam N.; Dirección Esc. Nº 341; Dirección Esc. Nº 110; Paz, Evangelina y Ferreyra, María; Salazar, Mauro S.; González, Bárbara Y.; García, Ivana L.; Albarracín, Milena; Millares, Silvia; Palomo, Silvina del C.; Acosta, Marta G. y Gómez Ana; Dir. Esc. Nº 179; Mansilla, Betina; Cáceres, Daniela; Roldán, Fernando; Maldonado, Estela; Dir. Esc. Nº 544; Sequeira, Susana; Verón Dicto A.; Dirección Esc. Nº195; Dir. Esc. Nº 738; Comán, Adelaida del C.; Ledesma, Norma B.; Peralta, Esilda; Dir. Esc. Nº 831; Dir. Esc. Nº226; Dirección Esc. Nº 1085; Chaparro, Mercedes; Esc. Hogar Nº 1 Eva Perón; Roldán, Nicolás; Valle, Nelson F.; Lazarte, Marta; Muruaga, Carlos; Anna, María E.; y Lescano, Liliana.