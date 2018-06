El Lollapalooza volverá en marzo de 2019 al Hipódromo de San Isidro con música internacional, nacional y otras actividades

30/06/2018 -

El festival Lollapalooza ya tiene fecha para su sexta edición en la Argentina. Será en el Hipódromo de San Isidro, los días 29, 30 y 31 de marzo; y las entradas saldrán a la venta el próximo 4 de julio, según lo anunciaron los organizadores, desde DF Entertainment.

Se espera que esta nueva edición vuelva a ser multitudinaria, como sus precedentes, y convoque durante sus tres jornadas alrededor de un centenar de bandas y solistas nacionales e internacionales, consagradas y emergentes, en sus cinco ya clásicos escenarios.

Metallica, Red Hot Chili Peppers, Eminem, The Strokes, The Killers, Jack White, Pharrell Williams, Twenty One Pilots, Chance The Rapper, Robert Plant And The Sensational Space Shifters, Soundgarden, DJ Snake, Lorde, The Chainsmokers, Liam Gallagher, Camila Cabello, Noel Gallagher’s High Flying Birds, The Smashing Pumpkins, Ellie Goulding, New Order, Halsey, Khalid, Babasónicos, Illya Kuryaki and the Valderramas, León Gieco, Las Pelotas, Molotov, St. Vincent, Lisandro Aristimuño, Vampire Weekend y Dante Spinetta son sólo algunos de los muchísimos nombres que ya tuvieron su lugar en las cinco grillas locales anteriores, según lo reflejó Clarín.

Si bien la música es la principal excusa de la convocatoria, el Lollapalooza ofrece también distintas otras expresiones artísticas, al mismo tiempo que un espacio para la moda y la gastronomía.

Los más chicos también tienen su lugar dentro del festival en Kidzapalooza, que presenta un line up de artistas dedicados a los más pequeños, y que cuenta con diferentes talleres y actividades que suelen ser compartidas por grandes y chicos en un clima familiar.