Fotos Tiziana Vichetti viaja a Nueva York tras sus sueños

30/06/2018 -

La impecable performance que presentó Tiziana Vichetti, alumna del Estudio Superior de Danzas Carolina Domínguez, ante el jurado del American Academy of Ballet (AAB), de New York, la hizo acreedor a una beca para asistir a la Escuela Intensiva de Verano: "The Summer School of Excellence 2018", en Purchase College State University.

El año pasado, las bailarinas de ballet del Estudio de Danzas de Domínguez fueron invitadas a participar del "Performance Awards Argentina del American Academy of Ballet de New York", que se realizó en Tucumán. Hasta allí llegó Ali Bamwell, la jueza del AAB de New York, para otorgar un reconocimiento (medalla y certificado) y becas de estudio a las participantes.

En el marco de ese evento no competitivo, las alumnas de Carolina Domínguez pudieron dar el primer paso en esa certificación de carácter internacional, lo cual las ayudará no solo a la hora de armar su currículum, sino que también les servirá de estímulo para seguir creciendo.

Fue en ese marco, que Tiziana Vichetti, de 12 años, fue distinguida con una beca para recibir capacitación y perfeccionamiento intensivo de ballet, en Nueva York. Si bien la beca es solo para ella, viajará junto a su melliza, quien también es bailarina de ballet. Las hermanas cumplirán 13 años, el 26 de julio, y lo celebrarán en "la escuela de verano".

"Este resultado nos llena de orgullo y satisfacción, puesto que seguiremos presentando alumnas en los Performance Awards Argentina, para darles la oportunidad de crecer a tantas niñas con talento que tiene nuestra provincia. Seguimos por buen camino", señaló Carolina Domínguez.

Y destacó que "tanto la certificación como las medallas sirven de estimulo a todas nuestras alumnas para seguir trabajando en busca de su crecimiento profesional. Y también para que todas se sientan reconocidas por su trabajo y esfuerzo cotidiano".