Marisa Andino contó cómo es su lucha contra el cáncer

30/06/2018 -

Marisa Andino, la hermana de Guillermo, admitió que le llevó tres años hacer pública su lucha contra el cáncer, y un año contárselo a su madre. Pero la conversación con una joven que pasó por lo mismo que ella, y la invitación que le hicieron desde la Fundación Cáncer (Fuca) para desfilar de manera solidaria la movilizaron.

Se dio cuenta de que su testimonio podía aportar a la concienciación de la importancia de la prevención y la realización de estudios para detectar la patología en forma temprana.

La conductora televisiva abrió su corazón en el programa radial "Por si las moskas". Allí contó: "Me operé un día viernes, el martes vuelvo al quirófano con 7,5 de presión y me sacan un litro de sangre. El viernes siguiente mi marido se entera que el tumor era maligno pero no me avisa, espera a que pasen los Martín Fierro, y el lunes fuimos al médico. Fue un baldazo de agua fría".

Y agregó: "Yo tenía una prótesis estética desde hacía unos cuantos años, no podían darme rayos, así que me sacaron la mama y en la misma operación me pusieron una prótesis".

Marisa aseguró que ahora está muy bien. "En la mama que tengo, la derecha, me hago todos los estudios dos veces por año. El 99 por ciento del cáncer de mama se puede curar si se agarra a tiempo, yo recomiendo hacerse los estudios desde los treinta años como mínimo", se permitió aconsejar a las mujeres.