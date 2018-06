Fotos "No soy una persona cholula, pero sí me emociona mucho la gente de talento"

30/06/2018 -

Catalina está orgullosa de haber sido quien, a lo largo de sus veinticinco años de trabajo en El Trece, sugirió que se hiciera un archivo de las notas de espectáculo, algo que no existía al momento en que ella ingresó a esa emisora.

Otro de sus grandes orgullos es haber podido entrevistar a grandes figuras, particularmente cuando realizaba la cobertura de los premios Oscar o en el Festival de Cine de Mar del Plata, entre otras muestras cinéfilas a las que asistió. "Fue una etapa de mi vida de muchísimo trabajo, pero también de disfrute", dijo. De la variopinta galería de artistas internacionales que entrevistó, destaca las del cineasta Martín Scorsese, el actor Robert Downey Jr. y la cantante Barbra Streisand. Y en Mar del Plata a Sofía Loren, Alain Delon y Catherine Deneuve. "No soy, nunca lo fui, una persona cholula, pero sí me emociona mucho la gente de talento y es por eso que te mencioné a Scorsese. Ahí sí me puse en fan", dijo.