"El espíritu crítico que uno desarrolla viendo una obra de arte, sirve para todo"

30/06/2018 -

Suelen decir que esa "prepotencia del arte" se agudiza, precisamente, en tiempos de crisis

Totalmente. He participado aquí de un taller sobre la crítica cinematográfica. Uno de los invitados preguntaba para qué servía la crítica. Hubo un intercambio y yo, hacia el final de la charla, aventuré una definición que me parecía interesante decirla en ese momento. Sostuve que el espíritu crítico que uno desarrolla viendo una obra de arte, en este caso viendo cine, sirve para todo, para que no nos vendan en paquete lo que hay que ver, para que no decidan por nosotros y sirve para la vida. Yo soy crítica de cine, pero me parece que ese espíritu crítico extendido a todo, de que los grandes y los chicos busquen sus respuestas, es también una manera de tomar una decisión propia. Eso es interesante siempre.