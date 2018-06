Fotos "En Santiago y en el país hay una oferta cultural impresionante"

¿Cómo vive el hecho de participar de un festival de cine realizado en el interior? Es una fiesta del cine. Desde el punto de vista personal, cuando yo vengo a un festival me olvido de todas las obligaciones de Buenos Aires. Estar acá, para mí, es una especie de fiesta donde puedo ir mucho al cine, darme una "panzada" de cine y en donde me encuentro con la grata sorpresa de organizadores muy jóvenes, de gente muy entusiasta. Participé, como oyente, de algunos talleres y, la verdad, me encantó ese entusiasmo, ese gusto, esa avidez por el cine. Estrechar lazos y tratar de que la comunicación y el arte venzan a la distancia, me fascina y es el mejor camino. ¿Cuál es su análisis acerca de la realización de estos festivales más allá de los vaivenes sociales y económicos del país? Independientemente de las dificultades económicas o políticas por las que esté pasando el país, hay una prepotencia del arte, la prepotencia de la expresión y de la creatividad. Se ve mucho en Buenos Aires, por ejemplo, en el teatro independiente. Por ejemplo, en el Santiago del Estero Film Fest se pasó la película ‘Vergel’ que se hizo en un departamento. La directora encontró una manera de dar a conocer su película organizando encuentros en su departamento. Esto pasa con grupos de teatro chiquititos que en Buenos Aires en donde no les importa cómo, pero se expresan. Hacen cooperativas, buscan obras de teatro. Hay una oferta cultural impresionante. Y en Santiago del Estero veo ese mismo espíritu, ese espíritu de decir lo quiero hacer y lo hago. Creo que en esa necesidad de expresarse y de comunicarse, que es más fuerte que los momentos políticos o económicos.