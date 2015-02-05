CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de Julio de 2018
A LAS 10.30 MUNDIAL RUSIA 2018.
Por El Liberal
01/07/2018 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.30 SANTA MISA
10.30 MUNDIAL RUSIA 2018
13.00 LA PEÑA DE MORFI
18.00 KALLY’S MASHUP
18.45 UN PAPÁ GENIAL
20.00 MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. UN PAPÁ GENIAL (CONTINÚA)
21.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.00 POR EL MUNDO MUNDIAL
00.30 ¿QUÉ COMEN LOS QUE SABEN?
01.00 ESPECIAL RELOCA
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MAURO, LA PURA VERDAD
15.00 SECRETOS VERDADEROS
16.30 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 INFAMA RECARGADO
CANAL 9
12.00 FIESTA ARGENTINAS
13.00 LA ROSA DE GUADALUPE
14.00 CINE NACIONAL
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
TV PÚBLICA
14.00 MUNDIAL RUSIA 2018
17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL
19.00 ARGENTINA, DECIME QUÉ SE SIENTE
20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL
EL TRECE
10.00 CINE DE LA MAÑANA
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.30 PASAPALABRA
22.00 PPT
CANAL14
12.30 EN VIAJE
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 POLIFONÍA
17.30 SÁBADO SAGRADO
18.30 DE A DOS
19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 VIVA LA MUSICA
21.00 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. CENTRAL CÓRDOBA
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
23.00 EL CLÁSICO: UNIÓN SANTIAGO VS. INSTITUTO SANTIAGO
CANAL 4
13.30 POLI 24
14.00 MUNDO RALY
14.30 MUNDO MITRE - NACIONAL B
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 SEGURIDAD VIAL
20.00 LA CABRITA EXPRESS
22.00 SOLO FUTBOL
23.00 LA FIJA
PELÍCULAS
CINEMAX
01.38 ATRAPADO EN UN DÍA
03.24 LA PRINCESA DE MONTPENSIER
06.13 FESTIVALES BERLÍN VR. CINEMAX PAN
06.40 AVENTURAS DE CHRIS FABLE
08.52 TOY STORY
10.28 EL TELE-GURÚ
12.44 MI VILLANO FAVORITO
14.30 LIGA DE LA JUSTICIA Y JÓVENES TITANES.
UNIÓN EN ACCIÓN
16.03 PEQUEÑAS SÚPER ESTRELLAS
17.56 MI VILLANO FAVORITO
19.42 VOLVER AL FUTURO III
22.00 BATMAN VS SUPERMAN. EL ORIGEN DE
LA JUSTICIA
TNT
02.06 VALIENTE
04.12 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO
06.32 STEP UP 3D
08.37 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
11.03 OZ. EL PODEROSO
13.32 LA PROPUESTA
15.38 EL VENGADOR DEL FUTURO
17.53 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
19.47 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
22.00 TOMORROWLAND
00.33 EL LOBISTA
01.33 FRANCOTIRADOR
TCM
00.42 HARD TARGET. OPERACIÓN CACERÍA
02.21 EVIL DEAD 2. UNA NOCHE ALUCINANTE
03.48 LÍNEA MORTAL
05.47 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.20 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
08.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
08.35 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
09.00 LA NIÑERA
09.25 LA NIÑERA
09.50 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.40 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
11.05 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
11.30 LA NIÑERA
11.55 LA NIÑERA
12.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
12.45 SUPERMAN 2. DONNER CUT
15.05 KARATE KID III. EL DESAFÍO FINAL
17.10 MUERTOS DE MIEDO
19.15 EL ÚLTIMO SAMURAI
22.00 EL VENGADOR DEL FUTURO
SPACE
00.01: ARRÁSTRAME HASTA EL INFIERNO
01:57 CERCANA OBSESIÓN
03:33 LA ASESINA
06:00 COMMITMENT: EL INFILTRADO
07:31 LA PANDILLA SALVAJE
10:26 BATMAN & ROBIN
12:54 ¿QUIÉN ES JACKIE CHAN?
15:04 SHANGHAI KID
17:18 AL FILO DEL MAÑANA
19:26 JOHN CARTER - ENTRE DOS MUNDOS
22:00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7
A DÓNDE IR
HOTEL AMERIAN CARLOS V
(LAS TERMAS)
* EL JUEVES 5, VIERNES 6, SÁBADO 7 Y DOMINGO 8, A LAS 22, MARIQUENA
DEL PRADO Y ALEX GRUDKE REPONDRÁN EL MUSIC HALL “LA NOCHE DE LAS
CAPOCÓMICAS”.
* EL SÁBADO 28, A LAS 22.30, SILVESTRE Y ROXANA LUGONES, PRESENTARÁN
LA OBRA DE TEATRO “DIVORCIADAMENTE JUNTOS”.
PARANINFO DE LA UNSE
(AVDA. BELGRANO (S) 1912)
* SÁBADO 7 DE JULIO, A LAS 16, SHOW EN VIVO DE “LA PATRULLA AL
RESCATE”, UN ESPECTÁCULO MUSICAL CON TODOS LOS PERSONAJES DE “LA
GRANJA” Y SUS CANCIONES.
CLUB JUVENTUD
(RIVADAVIA Y PERÚ)
*DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 16, FESTIVAL DE TRAP. ESTARÁN TODOS JUNTOS
EN UN MISMO RECITAL, “KHEA”, “ECKO”, “CAZZU” Y STEVEN KAYNE.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
* DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22, SE REALIZARÁ LA VELADA DE GALA POR UN
ANIVERSARIO MÁS DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA, CON LA PARTICIPACIÓN
DEL VIOLINISTA PABLO AZNÁREZ, Y EL BALLET LATINOAMERICANO SANTIAGO
DEL ESTERO.
* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22, EL OFICIAL GORDILLO PRESENTARÁ
“CHORIANDO A LO GRANDE”.
CINES
SUNSTAR
LOS INCREÍBLES 2 (3D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
DESDE HOY HASTA EL 04/07 - 14:00
(Cast) 16:40 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00
(Cast) 00:35 (Cast)
JURASSIC WORLD: EL REINO
CAÍDO (3D)
AVENTURA, (13 años)
DESDE HOY HASTA EL 04/07- 14:30
(Cast) 17:40 (Cast) 21:30 (Cast) 00:20
(Subt)
SICARIO 2 : SOLDADO (2D):
ACCIÓN, POLICIAL (+ 16 AÑOS)
DESDE HOY HASTA EL 04/07 - 14:30
(Cast) 17:00 (Cast) 19:40 (Subt)
GRINGO (2D):
COMEDIA , ACCIÓN (+16 AÑOS)
DESDE HOY HASTA EL 04/07 - 22:30
(Cast) 00:45 (Subt)
JURASSIC WORLD: EL REINO
CAÍDO (2D)
AVENTURA, (13 años)
HOY- 15:00 (Cast) 18:30 (Cast) 21:50
(Subt) 00:30 (Subt)
LOS INCREÍBLES 2 (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
DESDE HOY HASTA EL 04/07 - 14:20
(Cast) 17:20 (Cast) 20:00 (Cast)
EL ATRAPE (2D):
COMEDIA (+13 AÑOS)
- 22:35 (Subt) 00:45 (Subt)
DESDE HOY HASTA EL 04/07 - 22:35
(Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA
A MODIFICACIONES SIN
PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:25 - 19:00 -22:20
CASTELLANO 3D 16:30
JURASSIC WORLD: EL REINO
CAÍDO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 16:50 -19:30- 20:00-
22:40
CASTELLANO 3D 21:30
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS A PARTIR
DE LAS 16
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $140;
jubilados, docentes y estudiantes: $90
todos los días
3D Entrada general: $150;
jubilados, docentes y estudiantes: $95
todos los días.