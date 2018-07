CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de Julio de 2018

01/07/2018 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 SANTA MISA

10.30 MUNDIAL RUSIA 2018

13.00 LA PEÑA DE MORFI

18.00 KALLY’S MASHUP

18.45 UN PAPÁ GENIAL

20.00 MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. UN PAPÁ GENIAL (CONTINÚA)

21.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.00 POR EL MUNDO MUNDIAL

00.30 ¿QUÉ COMEN LOS QUE SABEN?

01.00 ESPECIAL RELOCA

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

12.00 MAURO, LA PURA VERDAD

15.00 SECRETOS VERDADEROS

16.30 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 INFAMA RECARGADO





CANAL 9

12.00 FIESTA ARGENTINAS

13.00 LA ROSA DE GUADALUPE

14.00 CINE NACIONAL

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

TV PÚBLICA

14.00 MUNDIAL RUSIA 2018

17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL

19.00 ARGENTINA, DECIME QUÉ SE SIENTE

20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL

EL TRECE

10.00 CINE DE LA MAÑANA

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.30 PASAPALABRA

22.00 PPT





CANAL14

12.30 EN VIAJE

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 POLIFONÍA

17.30 SÁBADO SAGRADO

18.30 DE A DOS

19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 VIVA LA MUSICA

21.00 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. CENTRAL CÓRDOBA

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

23.00 EL CLÁSICO: UNIÓN SANTIAGO VS. INSTITUTO SANTIAGO





CANAL 4

13.30 POLI 24

14.00 MUNDO RALY

14.30 MUNDO MITRE - NACIONAL B

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 SEGURIDAD VIAL

20.00 LA CABRITA EXPRESS

22.00 SOLO FUTBOL

23.00 LA FIJA





PELÍCULAS

CINEMAX

01.38 ATRAPADO EN UN DÍA

03.24 LA PRINCESA DE MONTPENSIER

06.13 FESTIVALES BERLÍN VR. CINEMAX PAN

06.40 AVENTURAS DE CHRIS FABLE

08.52 TOY STORY

10.28 EL TELE-GURÚ

12.44 MI VILLANO FAVORITO

14.30 LIGA DE LA JUSTICIA Y JÓVENES TITANES.

UNIÓN EN ACCIÓN

16.03 PEQUEÑAS SÚPER ESTRELLAS

17.56 MI VILLANO FAVORITO

19.42 VOLVER AL FUTURO III

22.00 BATMAN VS SUPERMAN. EL ORIGEN DE

LA JUSTICIA

TNT

02.06 VALIENTE

04.12 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO

06.32 STEP UP 3D

08.37 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

11.03 OZ. EL PODEROSO

13.32 LA PROPUESTA

15.38 EL VENGADOR DEL FUTURO

17.53 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

19.47 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

22.00 TOMORROWLAND

00.33 EL LOBISTA

01.33 FRANCOTIRADOR

TCM

00.42 HARD TARGET. OPERACIÓN CACERÍA

02.21 EVIL DEAD 2. UNA NOCHE ALUCINANTE

03.48 LÍNEA MORTAL

05.47 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.20 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

08.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

08.35 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

09.00 LA NIÑERA

09.25 LA NIÑERA

09.50 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.40 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

11.05 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

11.30 LA NIÑERA

11.55 LA NIÑERA

12.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

12.45 SUPERMAN 2. DONNER CUT

15.05 KARATE KID III. EL DESAFÍO FINAL

17.10 MUERTOS DE MIEDO

19.15 EL ÚLTIMO SAMURAI

22.00 EL VENGADOR DEL FUTURO

SPACE

00.01: ARRÁSTRAME HASTA EL INFIERNO

01:57 CERCANA OBSESIÓN

03:33 LA ASESINA

06:00 COMMITMENT: EL INFILTRADO

07:31 LA PANDILLA SALVAJE

10:26 BATMAN & ROBIN

12:54 ¿QUIÉN ES JACKIE CHAN?

15:04 SHANGHAI KID

17:18 AL FILO DEL MAÑANA

19:26 JOHN CARTER - ENTRE DOS MUNDOS

22:00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7





A DÓNDE IR

HOTEL AMERIAN CARLOS V

(LAS TERMAS)

* EL JUEVES 5, VIERNES 6, SÁBADO 7 Y DOMINGO 8, A LAS 22, MARIQUENA

DEL PRADO Y ALEX GRUDKE REPONDRÁN EL MUSIC HALL “LA NOCHE DE LAS

CAPOCÓMICAS”.

* EL SÁBADO 28, A LAS 22.30, SILVESTRE Y ROXANA LUGONES, PRESENTARÁN

LA OBRA DE TEATRO “DIVORCIADAMENTE JUNTOS”.

PARANINFO DE LA UNSE

(AVDA. BELGRANO (S) 1912)

* SÁBADO 7 DE JULIO, A LAS 16, SHOW EN VIVO DE “LA PATRULLA AL

RESCATE”, UN ESPECTÁCULO MUSICAL CON TODOS LOS PERSONAJES DE “LA

GRANJA” Y SUS CANCIONES.

CLUB JUVENTUD

(RIVADAVIA Y PERÚ)

*DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 16, FESTIVAL DE TRAP. ESTARÁN TODOS JUNTOS

EN UN MISMO RECITAL, “KHEA”, “ECKO”, “CAZZU” Y STEVEN KAYNE.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22, SE REALIZARÁ LA VELADA DE GALA POR UN

ANIVERSARIO MÁS DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA, CON LA PARTICIPACIÓN

DEL VIOLINISTA PABLO AZNÁREZ, Y EL BALLET LATINOAMERICANO SANTIAGO

DEL ESTERO.

* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22, EL OFICIAL GORDILLO PRESENTARÁ

“CHORIANDO A LO GRANDE”.





CINES

SUNSTAR

LOS INCREÍBLES 2 (3D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

DESDE HOY HASTA EL 04/07 - 14:00

(Cast) 16:40 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00

(Cast) 00:35 (Cast)

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAÍDO (3D)

AVENTURA, (13 años)

DESDE HOY HASTA EL 04/07- 14:30

(Cast) 17:40 (Cast) 21:30 (Cast) 00:20

(Subt)

SICARIO 2 : SOLDADO (2D):

ACCIÓN, POLICIAL (+ 16 AÑOS)

DESDE HOY HASTA EL 04/07 - 14:30

(Cast) 17:00 (Cast) 19:40 (Subt)

GRINGO (2D):

COMEDIA , ACCIÓN (+16 AÑOS)

DESDE HOY HASTA EL 04/07 - 22:30

(Cast) 00:45 (Subt)

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años)

HOY- 15:00 (Cast) 18:30 (Cast) 21:50

(Subt) 00:30 (Subt)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

DESDE HOY HASTA EL 04/07 - 14:20

(Cast) 17:20 (Cast) 20:00 (Cast)

EL ATRAPE (2D):

COMEDIA (+13 AÑOS)

- 22:35 (Subt) 00:45 (Subt)

DESDE HOY HASTA EL 04/07 - 22:35

(Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA

A MODIFICACIONES SIN

PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:25 - 19:00 -22:20

CASTELLANO 3D 16:30

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAÍDO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 16:50 -19:30- 20:00-

22:40

CASTELLANO 3D 21:30

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS A PARTIR

DE LAS 16

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $140;

jubilados, docentes y estudiantes: $90

todos los días

3D Entrada general: $150;

jubilados, docentes y estudiantes: $95

todos los días.