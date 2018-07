01/07/2018 - El economista Germán Fermo afirmó que la economía argentina “está muy vulnerable” y (los especuladores) “lo están yendo a buscar por el primer poro de vulnerabilidad que es el dólar”. Fermo advirtió: “Tenemos un rojo de 30.000 millones de dólares (por año). Si no solucionamos eso…”. Para Fermo, la decisión correcta a tomar “sería ajustar el déficit fiscal. Eso te llevaría cinco años de sacrificio y el que mejor se beneficiaría de esto sería la gente, pero no vas a lograr una recuperación económica sostenida hasta tanto no tengas ese sacrificio”. “Vos tenés gente que internacionalmente están ´treddiando´ (comprar y vender) al dólar. Entonces ahí tenés una ronda de especulación”, expresó. Al respecto, el economista indicó: “Me imagino que el mercado está testeando a (Luis) Caputo (presidente del Banco Central de la República Argentina), a ver si hay algún indicio de acción, pero lo cierto es que la economía argentina tiene un montón de problemas y los 50.000 millones de dólares del FMI llegan como un pagaré en blanco y nada más”. “Tengo la sensación de que ni el oficialismo ni la oposición se están poniendo de acuerdo en tres o cuatro cosas para mandar alguna señal de tranquilidad al mercado internacional. En la medida en que eso no ocurra, te van a seguir comprando dólares, que es el refugio de valor de los argentinos y del mundo entero”, finalizó Fermo.