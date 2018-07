Por la devaluación se acelerará la suba de precios en alimentos y bebidas

01/07/2018 - Dur ant e e l me s que comienza se descuenta que la devaluación del peso acelerará la suba de precios en alimentos y bebidas, lo que provocará un fuerte impacto en la economía de la mayoría de los hogares de la Argentina. Al impacto de la devaluación de la moneda (7% en la última semana), en el séptimo mes del año ya hay aumentos definidos en algunos servicios, la medicina prepaga y los combustibles. Alimentos y bebidas Es uno de los rubros más sensibles a las variaciones en el tipo de cambio, y en julio continuará afectado por la devaluación de junio. En ese sentido, un relevamiento del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana detectó que la canasta básica aumentó un 19,38% en los primeros cinco meses del año (falta computar junio, que estaría con un incremento por encima del 3%). Lo cierto es que en las próximas semanas se esperan nuevos incrementos que estarán encabezados por la carne y los productos de consumo masivo que rondarían el 10%. Sólo en junio, los productos de verdulería tuvieron un incremento sustancial (+16,92%) , s e gui - dos por los de almacén (+5,82%), y los de carnicerías que “sólo” subieron 2,52%. En tanto, el presente año ent re algunos de los productos que más aumentaron se encuentran las naranjas (64,71%), huevos (50%), harina (38,46%), pan ( 3 3 , 3 3%) , p e s c a - d o ( 30%) , c a r n a - z a ( 20%) , y po l l o (19,74%). Tendencia alcista La suba generalizada de precios seguirá su “tendencia alcista” en el corto plazo, indicó la consultora Economía y Regiones en un informe, y explicó que esto está vinculado tanto con cuestiones monetarias y como con la presión que ejerce la devaluación sobre el peso. “De acuerdo con nuestro análisis, la tendencia alcista de la inflación anualizada proseguirá en el corto plazo”, indicó la consultora, al tiempo que detalló que si se anualizan los datos de los primeros cinco meses del año provistos por el Indec, el aumento de los precios “se ubica arriba del 30%”. La consultora que dirige Diego Giacomini precisó que si se toman “los promedios móviles de los últimos tres meses, la inflación general y la inflación núcleo se ubican en +32,3% y +33,9% respectivamente”.