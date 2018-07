01/07/2018 - El economista Aldo Pignanelli se refirió a la suba desenfrenada del dólar y criticó al conjunto económico del Gobierno por no tomar medidas para evitar la escalada. “En estas circunstancias el dólar no tiene techo. Si no cambian el modelo esto va a continuar, porque al que no le creen es al modelo. El mercado se pone nervioso rápido pero tranquilizarlo lleva meses”, amplió en declaraciones a una radio porteña. Para el expresidente del Banco Central, “si no resolvemos lo político, el país no saldrá adelante” y pidió al Gobierno nacional “que se anticipe a los hechos”. “Estamos en un proceso de guerra comercial, ¿no se dieron cuenta? El mundo giró hacia el proteccionismo y nosotros fuimos al revés, nos abrimos al mercado”, concluyó. Este viernes, el dólar se apreció un 3,4% -y acumuló un alza de casi dos pesos en las últimas cuatro ruedas- por coberturas en dólares de inversores privados frente al cierre de mes, los crecientes temores por la aversión global al riesgo y la desconfianza en el rumbo económico del gobierno. Con este resultado, la divisa muestra un avance del 16,1% ($ 4,1) en junio, y del 56,52% en el primer semestre del año, un rendimiento que opacó el atractivo de otras inversiones en activos domésticos. El billete, en este sentido, saltó 98 centavos a su nuevo récord histórico $ 29,66 en bancos y casas de cambio en la city porteña. l