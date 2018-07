Dos meses de corrida cambiaria: 5 “tips” de por qué sube el dólar

01/07/2018 - El gobierno de Mauricio Macri intenta por todos los medios controlar sin éxito la disparada de la divisa estadounidense que subió casi $2 en apenas cuatro días y rozó la barrera psicológica de los 30 pesos (cerró a $29,66 este viernes). Desde el 22 de junio, cuando llegaron los primeros u$s15 mil millones del acuerdo alcanzado con el FMI, se encareció un 6,8%. Hay varios motivos por los cuales no puede detenerse y sigue subiendo. Aquí algunos de ellos: Incertidumbre económica En medio de las dudas que genera la profunda recesión económica y el rumbo de la política económica, los inversores buscan refugio en el dólar haciendo que la demanda parezca no tener techo, al menos en el corto plazo. El gobierno de Mauricio Macri no muestra indicios claros acerca de cómo realizará el ajuste del déficit fiscal que le exige el FMI. También existe temor entre los inversores por una posible recesión económica anticipada por la publicación del índice de actividad económica del Indec de abril, que sufrió una caída de 1% interanual. Mayor rechazo al riesgo global Según consignó el diario Ámbito, en los últimos días se observó en los mercados del mundo una mayor aversión al riesgo ante un recrudecimiento de las tensiones por una eventual guerra comercial entre Estados Unidos por un lado y China y Europa por el otro. Fracaso de la estrategia del BCRA En las últimas siete ruedas, el Banco Central subastó, por cuenta y orden del Ministerio de Hacienda, más de u$s800 millones provenientes del préstamo del FMI, en su intento por contener la suba del dólar, sin que la estrategia tuviera éxito. Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, aseguró que la autoridad monetaria debería cambiar la estrategia de dar tanta previsibilidad respecto de cómo y a qué hora realizará las subastas, ya que los operadores le tomaron la mano y hacen sus negocios una vez que cierra esa colocación”. Crisis cambiaria Los analistas consideran, además, que el Banco Central perdió el control del tipo de cambio en abril, cuando comenzó a regir el impuesto a la renta financiera de inversores extranjeros, lo que ocasionó una fuerte fuga de capitales que sigue aún hoy. Desde ese mes, el dólar se apreció un 45% desde los 20,53 pesos del cierre del 23 de abril, cuando comenzó la crisis. Obligaciones de fin de mes El cierre de fin de mes, momento en el cual suele incrementarse la demanda para pago de obligaciones en moneda extranjera, es señalado por algunos operadores como un factor adicional, aunque no el más determinante para justificar la disparada.