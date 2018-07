El Gobierno nacional evalúa el regreso del “dólar turista”

01/07/2018 - El Gobierno nacional estudia elevar el impuesto a los pasajes aéreos al exterior, cuya alícuota es actualmente del 7%. Sería la segunda vez que se aumenta este impuesto en la gestión Macri, que lo llevó del 5 al 7% en enero de 2017. Ahora en el equipo económico estudian volver a elevar la alícuota del impuesto y quieren enviarlo con el proyecto de Presupuesto 2019. Aumentar este gravamen no encontraría ninguna objeción por parte de los técnicos del Fondo Monetario, al contrario. No lo consideran un “impuesto distorsivo”, como otros que afectan la competitividad de la economía, y tienen puesta la mira no sólo en el déficit fiscal, sino también en el rojo de la cuenta corriente del balance de pagos (el país gasta más dólares de los que genera), déficit que en un tercio se explica por la cuenta turismo. De acuerdo con lo informado, ahora se evalúa un alza bastante mayor, con dos objetivos: por un lado, encarecer los viajes al exterior y desincentivar el turismo de argentinos en el extranjero, que en el último año batió todos los récords en gastos de dólares. Por el otro, mejorar la recaudación fiscal en línea con la reducción del déficit comprometido con el FMI para el próximo año. La aplicación de la medida dependerá de cuánto ajuste la cuenta del turismo emisivo como consecuencia del salto del dólar de $20 a poco más de $29. De hecho, en las últimas dos semanas, las principales empresas aéreas registraron una caída de la venta de pasajes al exterior, algo que confirman grandes agencias de viaje, indicó Infobae. Pero como siempre ocurre en Argentina, habrá que esperar las próximas semanas para saber cómo se estabiliza el llamado “tipo de cambio real”: si el dólar se quedara quieto, la disparada de la inflación dejaría dentro de algunos meses nuevamente a la Argentina cara en dólares. O dicho de otro modo, volverían a resultar baratos los viajes y las compras en el exterior.