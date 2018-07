Para las automotrices, los precios de los autos no acompañan a la devaluación

01/07/2018 - El representante de la Asociación de Fábrica de Automotores (Adefa), Luis Peláez Gamboa, considera que los precios de los autos no acompañan la devaluación, aunque hayan subido en el último tiempo. Luis Peláez Gamboa, quien además es el titular de Renault, explicó: “Este fenómeno afecta la comercialización, vimos que las actividades para futuras ventas han tenido caídas del 25% al 30%. Las ventas diarias de 3.500 unidades venían bien, ahora están en 2.500 o 2.800 unidades”. “Las tasas de interés aumentaron y los esquemas de financiación de los vehículos se ve impactada, la dinámica de la venta se ralentizó. Se ve un incremento de los precios que no está acompañando el nivel de la devaluación, los precios no han seguido el 50%, han aumentado, pero no acompañan la devaluación”, remarcó. Sobre el aumento de precios en el corto plazo, Peláez Gamboa opinó que dichos precios deberán hacer un acompañamiento “más adecuado” a lo que fue la devaluación. Y ese incremento será “hasta el punto en que el mercado lo permita”. Consultado sobre el costo del auto más barato del mercado, el titular de Adefa dijo: “En marcas importadas hay un precio muy competitivo. Pero en marcas más establecidas en el país, el costo está en $290.000 ó $300.000”. Y agregó que es posible que crezca la venta de motos, a la que tildó como un fenómeno que se da en muchos países de Latinoamérica.