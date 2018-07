Las características de la tartamudez

01/07/2018 -

La ciencia no tiene una respuesta contundente frente a las causas de la tartamudez. Lo que sí se sabe es que afecta cuatro veces más a los varones que a las mujeres y que usualmente se manifiesta entre los 3 y los 6 años. También es posible que se presente en edades adultas, después de haber tenido un habla normal. La tartamudez puede ser leve o grave. También recibe el nombre de episódica o crónica. En la tartamudez leve o episódica, sólo se pierde la fluidez del habla en determinadas situaciones. Particularmente cuando hay factores estresantes, o la persona está muy angustiada. En la tartamudez grave, o crónica, el problema es básicamente constante. Los diferentes tipos de tartamudez se han clasificado de la siguiente manera, según sus características: Tartamudez clónica. Repetición involuntaria de sílabas o palabras. Tartamudez tónica. Aparecen unos espasmos que bloquean o paralizan la emisión de sonidos. Casi siempre va acompañada por movimientos de cabeza, manos o pies. Tartamudez mixta. Combina rasgos de las dos anteriores. Es la más frecuente.

Identificación y tratamiento

Es importante que sea el personal especializado sobre la situación a tratar el que haga el diagnóstico de tartamudez, ya sea un fonoaudiólogo/a o un neuropsicólogo/a. La simple observación o deducción de alguien no especializado puede dar lugar a errores. Así mismo, hay circunstancias en las que se trata de un fenómeno pasajero. En general, el diagnóstico de la tartamudez se realiza cuando hay estos rasgos: t Repetición frecuente de sílabas, palabras o frases después de los 5 años. t Excesiva gesticulación al hablar. t Hay sacudidas de cabeza al momento de hablar. t El niño o el adulto sienten vergüenza de hablar. Por eso comienzan a volverse silenciosos y evitan situaciones sociales. t El afectado percibe que le cuesta mucho trabajo comunicarse y experimenta sufrimiento por ello. Como en casi todos los casos, la detección temprana del problema mejora significativamente las posibilidades de éxito del tratamiento. Es más fácil corregir la tartamudez cuando comienza, que cuando ya lleva años presente. En cualquier caso, aún no existe un tratamiento específico eficaz para superar este problema. Lo usual es que se haga un tratamiento interdisciplinario, dirigido por el personal de neuropsicología. Es importante brindarle confianza y afecto a quien padece tartamudez. Si es un niño, no conviene corregirlo o exigirle que hable “normalmente”. La presión sólo empeora las dificultades de fluidez. Es un problema superable, con constancia, esfuerzo y amor.

Funciones en el cerebro y lo neuropsicológico

Rinolalia: es la alteración funcional u orgánica del aparato articulatorio resonalcial, que puede deberse a diferente causas neuropsicológicas y clínicas. Afasia: no es un trastorno frecuente, pero puede producirse cuando por accidente o trauma cerebral se afectan todos los procesos relaciones con los medios del lenguaje. Tartamudez: es un trastorno de carácter neuropsicofuncional que afecta el ritmo y la fluidez del lenguaje. Tartaleo: contrariamente a la tartamudez, es un trastorno de base orgánico- constitucional y carece de repercusión psicológica, pero si atiende a funciones cerebrales que pueden afectar su normal desarrollo. Son las funciones cerebrales superiores Son las capacidades exclusivamente humanas: Praxias: capacidades para realizar actos más o menos complejos destinados a un fin. Gnosias: capacidad de reconocimiento sensoperceptivo. Lenguaje: capacidad de evolución en sus distintas etapas cognitivas. Se verifica una participación selectivamente de las funciones cerebrales superiores (FCS) en los procesos de aprendizaje escolar. Para que todo este proceso sea normal, es indispensable que las Praxias Manuales, las Gnosias Visoespaciales y Temporoespaciales, junto al lenguaje estén correctamente organizadas y consolidadas.