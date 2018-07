FÚNEBRES | 1 de Julio de 2018

01/07/2018 -

Fallecimientos

- Arturo Orlando Peralta

- Néstor Lizondo (Las Termas)

Sepelios Participaciones

BARRIENTOS, NARCISO ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 28/6/18|. Su hermano Luis "Kuky" Barrientos, su esposa Marisa, sus sobrinos Silvia, Diego y esposa Silvia Camiletti, sobrinos nietos Matías, Luján y Justina participan con dolor su partida elevando oraciones para su descanso eterno.

BARRIENTOS, NARCISO ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 28/6/18|.Su cuñada Trinidad Laura Méndez, sus sobrinas María Marta y María Laura Barrientos y sobrinos nietos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración para su descanso eterno.

BARRIENTOS, NARCISO ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 28/6/18|. Hugo y Marta Coran, sus hijos Ana Cecilia y Martin Vázquez, Esteban y Anita María participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BULACIO, LUCAS GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. El amigo y compañero de su padre Aldo: Dr. Mario Eduardo Suárez y familia participan con profundo dolor su prematuro fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BULACIO, LUCAS GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. "Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Prof. Blanca Herrera y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de sus queridos amigos Eugenia y Cacho. Ruegan oraciones en su memoria.

BULACIO, LUCAS GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. "Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré". Los compañeros de su padre Aldo, del CEF "San Francisco de Asís": Carmen, Ale B., Vero, Silvia C., Marta B., Patry F., Gorda, Ike, Víctor, Agustín, Analía J., Gaby M., Ale M., Sonia Q., Raúl, Inés A., Analía O., Elvio, Irma. Acompañan en tan dolorosa pérdida y elevan oraciones en su memoria.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Ana Castiglione participa su fallecimiento y acompaña con afecto a la Dra. Alicia.

ITURRE, JULIO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Juan Atie Saad, Ángela Figueroa de Saad y familia, participan con profundo dolor la desaparición física de Julio, de quien tu tuvimos un excelente concepto y especial afecto. Abrazamos a todos sus familiares en estos tristes momentos, elevando plegarias por su eterno descanso.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Mario y Julia de Fioramonti participan con pesar el fallecimiento de Federico y acompañan a Víctor, Mangacha y demás familiares en este momento de profundo dolor.

PERALTA, ARTURO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/18|. Su esposa Cristina Gorosito, sus hijos Pablo y Silvina; su hija pol. Verónica Romano, sus nietas Agostina, Valentina, Julieta, Consty part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. Pque de la Paz. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PERALTA, ARTURO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/18|. "Que el Señor te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Su hermana Delfina, tus sobrinos Luchy, Cecy y Vanina y flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, ARTURO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/18|. Su hermano político Walter Gorosito, su esposa Delia e hijos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, ARTURO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/18|. Orlando Juan Gorosito y flia. Participan con dolor su fallecimiento de su hermano político y elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, ARTURO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/18|. Pocho Santillán y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo "Pico" y acompañan a su esposa , hijos y nietos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Dr. Emiliano Aguirre (h), Sara Mirta Rampulla, sus hijos Dr. Martín Antenor y Facundo Manuel Aguirre, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Juanjo y elevan oraciones en su memoria.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Su amiga Mabel Miliani, hijos, hijas Pol. y nietos participan con gran dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Norma Saad, sus hijos Yesmin Llebeili, Antonio Llebeili , Carlos Llebeili y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a sus hijos, sobrinos Diego y Facundo Pavon y demás fliares y ruegan oraciones en su memoria.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Patricia Cesca y Elsa Hernandez, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Jardin de Infantes Piecitos Traviesos, personal directivo y docentes participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra colaborada y amiga. Ruegan oraciones en su memoria.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Siliva Elizabeth Pavón, su esposo Dante Moccagatta y sus hijos Franco y Josefina participan con profundo dolor. Acompañan a sus hijos y demás familiares en este momento de tristeza y ruegan por la cristiana aceptación de su partida hacia la Casa del Padre.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Juan Atie Saad, Ángela Figueroa de Saad y familia, participan la partida al Reino Celestial de Martita como cariñosamente la distinguiamos, y la sentimos de corazón porque pasó por esta vida dejando ejemplos de buena persona, excelente esposa y maravillosa madre. Abrazamos con cariño a sus hijos, nietos y demás familiares, rogando cristiana resignacion para ellos.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Ana Castigione participa el fallecimiento de la apreciada Marta y acompaña a sus familiares.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. José Andrés Rivas, Susana Rivas Meneclier, sus hijas Mariana y Pay y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. JULIA E. T. de Fioramonti y familia, participan con tristeza el fallecimiento de Marta, entrañable mujer, amiga y profesional y acompañan a su familia en este doloroso momento.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Ricardo M. Rottjer, Adela Navelino y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Chau amiga querida. Rosi Mitre y familia acompañan en el dolor a su familia.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Santiago Olmedo, Maria Luisa Leiva de Olmedo y sus hijos Santiago y Alicia; María Luisa y Juan Carlos; Ignacio; Nicolás e Isabel; Eugenia y Fernando, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Marta y acompañan a su familia en este doloroso momento.

SILVA, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/18|. Su hermana Cristina y su sobrina Lucky, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el cementerio La Misericordia.

Invitación a Misa

ALTAMIRANDA, MARÍA CARLOTA (q.e.p.d.) 28/6/98 - 28/6/18|. "En mis ojos quedó impresa la mirada de tu alma, mire lo más bello de ti, no existe duda, esta fue mi bendición… llorar me limpió los ojos, ahora puedo mirarte en el milagro de mi vida y en la belleza de la existencia, ahí mirando con el alma… tu y yo por amor nos volveremos a encontrar. Paula Gallo, Carlos Pérez; sus hijos Ivana, Iván, Antonella; nietos Briana, Genaro. Graciela, Roque, su hija Jimena y nietos Facundo, Pilar y Leonela invitan a la misa en la Catedral Basílica hoy domingo a las 20.30 hs., al cumplirse 20 años de su partida al Reino de los Cielos.

CARRIZO, ALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Sus hermanos: Juan Carlos y Margarita, su cuñada Lucrecia, sus sobrinos Carlos, Cristian, Vanesa y Verónica invitan a la misa que se realizara en la Parroquia San Roque de Villa Zanjón el día 01/07/2018 a las 17:30 horas al cumplirse 8 días de su fallecimiento.

CARRIZO, ALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Su tía Mercedes Paz y flia. invitan a la misa de du sobrino Aldo Antonio Carrizo que se realizará en la Parroquia San Roque de Villa Zanjón el día 01/07/18 a las 17:30 horas.

CARRIZO, ALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. La familia Brescia invita a la misa del hermano de su cuñado Juan Carlos Carrizo que se realizara el día 01/07/2018en la Parroquia San Roque de Villa Zanjón hoy a las 17.30 horas al cumplirse 8 días de su fallecimiento.

FERNÁNDEZ, INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/18|. Sus hermanas Ana, Juana y Pily y sus sobrinos agradecen a familiares y amigos de la ciudad de Loreto por el acompañamiento y expresiones de afecto recibidas en tan dificil momento, como tambien a los amigos de esta ciudad. La recordaremos en la misa que se oficiará hoy a las 19 hs. en la parroquia Virgen del Pilar (Barrio Autonomia), pidiendo por su eterno descanso.

GEREZ, RAMÓN CRISTÓFORO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/04|. Su esposa Rolendia Maldonado de Gerez, sus hijos María Belén, Ivana Renata, Néstor Fabián Gerez Maldonado y su hija política Noelia, invitan a la misa de hoy en la parroquia Santa Rita de Cascia a las 20 hs. al cumplirse 14 años de su fallecimiento.

IBARRA, ISOLINA DEL CARMEN, (Yoca) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/18|. Has emprendido el mas lindo viaje de tu valiosa vida, ha transcurrido un mes de tu partida al Reino de Dios. Tu ausencia nos duele, pero tu recuerdo nos da fortaleza porque hay un lugar en el que siempre estarás en nuestra mente y nuestros corazones, sabemos que estas feliz, desde aquí te enviamos ese abrazo estrecho sin fin y que brille para ti al luz que no tiene fin. Tus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, tus sobrinos y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia La Piedad.

LEDESMA, SILVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/13|. Al cumplirse 5 años de su fallecimiento la recordarán con misa el domingo 1º de julio en Catedral Basílica a las 19 hs. Sus hijos Alejandro y María Lara Cabrera, hnos, sobrinas, padres políticos y demás fliares.

Agradecimientos

Recordatorios

CORVALÁN, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/15|. Siempre vas a estar en el corazon de nosotros, desde ese lugar hermoso donde te encuentras, vas a estar cuidándonos y protegiendo siempre. Amen. Su comadre Maria Rosa y familial la recuerdan al cumplirse 3 años de su partida a la Casa del Señor.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

FIGUEROA, FRANCISCO DESALÍN (Pancho) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Juana Prados de Robles, Magalí Robles, Lida Robles de Vizcarra, Adrián E. Vizcarra, Romina, Luciano y Virginia Vizcarra,participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijo, hermanas, sobrinos y demás familiares en este difícil momento. Rogando oraciones por su memoria.

LEDESMA VDA. DE GOY, CONSUELO PERPETUA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin".: Lucho y Negrita; y sus hijos Pelusa, Bety y Luis participan con profundo dolor su fallecimiento.Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA VDA. DE GOY, CONSUELO PERPETUA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/18|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno.José Luis Álvarez y Marta Cristina Gómez: y sus hijos Luis y Pablo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA VDA. DE GOY, CONSUELO PERPETUA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/18|. "Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá."Luis Alvarez y Silvina Bravo y sus hijos Ignacio y Bauti participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA VDA. DE GOY, CONSUELO PERPETUA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/18|."Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6). Pablo Alvarez y Rita Galván Ferreyra y sus hijas Bárbara y Nuria participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Ramón Carabajal, Olga Marchetti y flia, acompañan a sus hijos Omar, María Florencia y Ramiro en este momento de dolor. Ruegan oración en su memoria.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. María Inés Villaverde, sus hijos Sole, Diego y Laura Palavecino participan con profundo dolor su partida. Siempre estarás en nuestros corazones querida Betty. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

GEREZ VDA. GÓMEZ, INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/17|. Querida Madre vivirás eternamente en nuestros corazones, sabemos que nos iluminas con tu sonrisa de paz para apaciguar el dolor de tu gran ausencia en nuestro hogar. Siguen presentes tus enseñanzas, tu ejemplo y tu inmenso amor. Sus hijos Eduardo , Marta, Martin, h. pol. Beba, sus nietos Iris y Victor, Laura y Cristian, Jose y Susana, sus bisnietos Elias, Maximo y Estefania, invitan a la misa con motivo de su primer aniversario hoy a las 20 hs. en la parroquia Santiago Apóstol.

SAHAB, JUANA EVANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Sus hermanas Nélida y Gladys y sus sobrinos, invitan a la misa que se oficiará hoy 1/7/18 a las 20 hs. en la parroquia Cristo Rey, al cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

SALVATIERRA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. Cuanta tristeza y angustia nos dejó tu partida, tu ausencia física se siente en cada instante pero sigues siendo la luz en cada espacio de la casa y de nuestras vidas. Te amaremos por siempre y estarás en nuestros corazones. Su esposa Juana y su hija Angélica, sus hermanos pol. y toda su familia que siempre lo recuerdan invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia Cristo Rey, con motivo de cumplirse 6 meses de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

MEDINA DE MANTELLO, MARTA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/18|. Elisa Stoppa y su nieto Francisco Mantello Stoppa, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frias.

MEDINA DE MANTELLO, MARTA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/18|. Sus amigas Maruca, Maria, Dolly, Lia, Rosa, Sara, Tere, Mica, Ofelia, Silvia, Tuqui, Gladys y Maria Gerez, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones, rogando por el eterno descanso de su alma. Frias.

SCOVAZZI, AMELIA ARASELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 17 Felix Frias, participa con dolor el fallecimiento de la madre de la docente de la casa, Gisella Guzmán Scovazzi. Elevan oraciones a Dios, rogando por el descanso de su alma. Frias.