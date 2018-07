01/07/2018 -

El dictado de la intuición y el buen ojo guían al artista que siempre está atento para perpetuar sobre el lienzo o el mural, un instante trascendental de la vida. Así, los colores que se entrelazan mágicamente toman la forma que el creador busca darle para transmitir su mensaje.

El artista plástico santiagueño Christian Varas Guaraz busca a diario dar su ejemplo como testimonio de vida a sus alumnos interesados en este tipo de creatividad artística. También lo hace desde su experiencia como muralista, que encara desde el 2005, con la realización de trabajos en distintas ciudades de la provincia con auspicio de los organismos gubernamentales.

“El muralismo está retomando con fuerza renovada, pero lo confunden también con el arte urbano. Hay quienes creen que pintando un muro ya son muralistas. Detrás de esta palabra hay toda una responsabilidad, un estudio, un movimiento, un concepto, una doctrina y un manifiesto. Debemos preparar a los ciudadanos a contemplar y respetar los trabajos artísticos desde el mural hasta las esculturas que embellecen los espacios públicos”, sintetizó a conciencia Varas Guaraz.

Desde su lugar como artista y más aún como profesor de artes visuales, trata “de incentivar” a sus alumnos en el proceso creativo. Y sostiene que “actualmente, hay una nueva generación que viene siendo partícipe de la tecnología y la inmediatez de la noticia, de eventos y acontecimientos artísticos, lo cual hace que se nutran de manera inmediata con lo actual, aunque a veces caen en el modismo, “esto se hace y yo hago lo mismo”. Hay una fuerte crítica a este arte, fugas sin nada de cimientos”.

Ahondó: “Lo que les diría a las nuevas generaciones es que tengan respeto y más trabajo artístico”, sostuvo el artista, dejando una clara sugerencia a las nuevas camadas de jóvenes que se inician en las artes plásticas”.

La otra mirada

Actualmente, Varas Guaraz está en plena organización de la expo plástica visual denominada “La otra mirada”, un espacio de autogestión que cuenta con la participación de varios artistas. “Se está convirtiendo en un evento de calendario provincial ya que viene haciéndose desde el año 2011 y ahora se hará la quinta edición, en el mes de octubre.

En la expo “La otra mirada” expusieron más de 150 artistas locales. Allí, “el que quiera exponer encuentra ese lugar sin restricciones de selección. Cabe mencionar el apoyo de la Dirección de Cultura y Subsecretaría de Cultura de la provincia que apoyan las distintas manifestaciones artísticas. La otra mirada es realmente un lugar en donde conviven los que recién empiezan en el camino del arte y artistas consagrados, creando un diálogo generacional y constructivo bastante fructífero”.

¿Cómo fueron tus inicios en el camino del arte?

-La inclinación al arte comenzó de niño eran otras épocas y no había internet ni cable en las horas de aburrimiento o cuando llovía y no podía salir a jugar siempre dibujaba, realizaba viñetas tipo comics, también copiaba los dibujos de mi madre, la parte mágica me la dio mi abuelo Guaraz quien nos juntaba en ronda y nos contaba historias de apariciones mezcladas con las leyendas y mitos que a la larga fueron un tema muy presente en mis obras. En la primaria ya demostraba aptitudes para el dibujo, pero al finalizar la misma dudaba entre la técnica o bellas artes, pero al ver las obras de mi hermano mayor que ya estaba en Bellas Artes me terminé de convencer por el arte.

¿Qué artistas son tus referentes en el plano local e internacional?

-Mis referentes locales y contemporáneos que a lo largo de mi trayectoria impregnaron mi trabajo son: Lito Garay, Juanita Briones, Nelly Orieta; a nivel nacional: Ricardo Carpani y a nivel internacional Salvador Dalí y Francis Bacon.

¿Recuerdas quiénes te guiaron en este oficio?

-En la secundaria tuve excelentes profesores como Mario Martínez, un excelente guía; Carlos Villavicencio, un apasionado; Ricardo Touriño, un laburador del arte, y otros tantos más, pero recién en el año 2000, después de haber pasado varios años alejado del arte, comencé a involucrarme de manera activa reanudando mis estudios superiores en arte y comenzando a participar en exposiciones plásticas, simposios de esculturas, de mano de mi amiga Amalia Martínez Gramajo, quien fuera mi ex compañera en secundaria y profesora en el Nivel Superior, hoy somos colegas. En el profesorado también tuve la guía eximia de un gran artista como Ángel Lito Garay y Horacio Abate. Recuerdo que éramos un grupo muy dinámico y nos juntábamos a exponer cuadros en la retreta de plaza Libertad. Sin permiso, yo traía los caballetes realizados de manera casera y pintábamos allí mismo. Luego constituí un grupo llamado “Jóvenes artistas en movimiento” y expusimos en el Concejo Deliberante de La Banda. Integré un colectivo cultural junto a “Tete” Bravo y juntos visitamos muchas localidades del interior provincial, pintando sus características e íconos representativos de cada lugar. En 2008 expuse por primera vez de manera individual gracias al esfuerzo de mucha gente, amigos y parientes. Luego, me propuse crear un espacio para todos aquellos artistas que no pudieran exponer y así nació “La otra mirada”, la cual se encuentra preparando la quinta edición. Paralelo a todo esto, apareció el muralismo en el año 2012, con un encargo de la Municipalidad de La Banda. De allí hasta hoy, van más de 30 murales en todo el país. Además, constituí el grupo A-MAS con Cristian Benavides y Sergio Herrera. Luego se sumó mi hija Florencia Varas, quien sigue mis pasos. La familia es importante porque debemos estar apoyados por ellos para lograr estar en equilibrio y dar lo mejor. Hoy tengo a mi nieta Amira de 4 años, mis hijos mayores Isaías y Florencia y mis nuevos amores: mi señora Lucrecia y mi hijita Nicol, quienes siempre me acompañan en los distintos encuentros artísticos.