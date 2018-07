Fotos Fiscal argumentó la recusación al presidente del Tribunal

01/07/2018 -

Después del acalorado debate que se registró en la última audiencia del juicio oral que define la suerte de un hombre acusado de abusar de su propia hija, en la que la fiscal Olga Gay de Castellanos recusó al presidente del Tribunal, la representante del Ministerio Público dio a conocer sus argumentos. En el Palacio de Tribunales se ventila el calvario que habría sufrido una joven de 19 años, que de acuerdo con la denuncia y la investigación llevada adelante por la Unidad de Abusos Sexuales de la Fiscalía de La Banda, comenzaron cuando la víctima tenía 9 años y se extendieron hasta los 16. En la última audiencia desarrollada el viernes, estaba previsto que se produzcan careos entre la víctima y algunos testigos. Es que la joven declaró al comienzo del juicio y se retractó de la denuncia, deslizando que "fue una mentira". Cabe señalar que en la jornada del jueves declararon los psicólogos que intervinieron en el proceso, donde dejaron en claro que la "retractación" es un etapa más del proceso que vive una víctima de abuso intrafamiliar cuando no tuvo el apoyo de la familia. En diálogo con EL LIBERAL, la Dra. Gay de Castellanos manifestó que durante los careos, el presidente del Tribunal, Dr. Juan Carlos Storniolo, interrumpió su desarrollo realizando preguntas que no tenían que ver con lo tratado en los mismos. Así mismo apuntó que las preguntas habrían sido constantes desde el inicio del debate oral. Gay de Castellanos remarcó además que esas interrupciones y preguntas, tenían -a su criterio- una tendencia a favor de la defensa del acusado. "Dejo a salvo el respeto que merece el juez (Dr. Storniolo), pero en este juicio se excedió de su función de acuerdo al sistema bajo el cual se tramita, que es el sistema acusatorio y adversarial, en el que los jueces no pueden suplir negligencia de las partes ni realizar preguntas", indicó la representante del Ministerio Público. Por último, la fiscal recordó que durante el careo "la defensa golpeó el escritorio y nadie le dijo nada, como tampoco llamaron la atención a la testigo víctima retractada, que se dirigió a la Fiscalía en forma impertinente, lo que motivó recordarle que era testigo, pero sí se llamó la atención a la fiscal". Tras el planteo, el debate se vio interrumpido y se debe sortear un nuevo juez que complete dicho Tribunal y resuelva si se hace lugar o no la recusación planteada, determinando si se desplaza al Dr. Storniolo del debate oral, o si se lo confirma como presidente. Recién entonces se establecerá cómo continúa el juicio y cuál será la suerte del acusado, cuyos informes psicológicos en contra serían contundentes. Ellos describirían al hombre con rasgos de un abusador, y que además contaría con informes sociambientales de vecinos en los que lo señalarían como agresivo.