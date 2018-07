El cuarto capítulo se cierra hoy con 5 juegos

Fotos JORNADA. El viernes, Central Córdoba igualó con Banfield.

Con la disputa de cinco cotejos se cerrará esta tarde la cuarta fecha del Torneo Anual "Municipalidad de la Capital", que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol.

Todos los partidos se jugarán desde las 16 y solamente se permitirá la presencia del público local. En tanto, los cotejos correspondientes a la categoría Sub 21 comenzarán a las 14.

Los encuentros que se disputarán esta tarde son: Estudiantes vs. Unión de Beltrán, Agua y Energía vs. Mitre, Independiente de Fernández vs. Defensores de Forres, Central Argentino vs. Sportivo Fernández e Independiente de Beltrán vs. Villa Unión.

Esta cuarta fecha, que comenzó el viernes pasado con cuatro partidos, reinició el Anual tras el breve parate del fin de semana, en el que se jugaron los cotejos de segunda fase de la Copa Santiago.