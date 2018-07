01/07/2018 -

Para los psicólogos, la joven tendía a la manipulación, sin embargo Micaela juró estar arrepentida.

‘Yo sé que Dios me ha perdonado’. Relató que atravesaba una situación personal traumática, que se sentía sola por parte de su familia y el padre de la víctima.

‘Ya declaré y dije toda la verdad... lo que tenía que decir. Es mentira que yo no estoy arrepentida’, afirmó al final a los periodistas.

‘Sé que Dios me ha perdonado; lo único que quiero decir es que no hablen cosas que no son. Yo estoy arrepentida de corazón, por algo dije la verdad, si no hubiera seguido diciendo cosas que no son, por algo me estoy haciendo cargo’, enfatizó.