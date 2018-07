Los referentes no aparecieron otra vez

Fotos DESTACADO. Ángel Di María aprobó ante Francia y fue el más desequilibrante en la selección albiceleste.

01/07/2018 -

La selección argentina jugó ayer un partido flojo en todas las líneas y sus principales figuras no pesaron en el desarrollo del juego. Francia bloqueó las armas de un equipo argentino que maquilló con mucho corazón sus falencias futbolísticas y perdió merecidamente 4 a 3 ante los galos.

Este es el uno por uno albiceleste, en el que se destacan los goleadores Ángel Di María y Sergio Agüero, pese a que jugó poco.

Franco Armani (4): de los cuatro goles, tuvo una floja respuesta en el tercero. Y una desinteligencia con Fazio que casi define Griezmann.

Gabriel Mercado (4): subió y bajó, fiel a su costumbre. Estaba en el área y encontró esa pelota que fue el 2-1 que casi provoca el milagro. Pero sufrió al extremo cada vez que lo atacaron.

Nicolás Otamendi (5): muy firme en el primer tiempo, cubrió varias desinteligencias. Peleó, luchó, protestó. Fue uno de los pocos que se salvó del aplazo.

Marcos Rojo (3): llegó tarde y le hizo el penal a Mbappé cuando no tenía un ángulo tan claro de remate en el primero de Francia. Ahí se abrió el partido para lo que Francia soñaba. La amarilla lo condicionó. Sufrió el partido. No jugó el segundo tiempo, salió por una molestia muscular.

Nicolás Tagliafico (4): sembró rasgos de personalidad para considerarlo en la Selección del futuro. Eso sí, padeció con la pesadilla llamada Mbappé.

Enzo Pérez (3): muy limitado por el esquema lo rompió una vez sorprendiendo en el área por derecha. Y punto. Otra vez fue moneda de cambio para el técnico.

Javier Mascherano (4): alma y corazón. Aceptable primer tiempo, recibió una amarilla temprana que lo condicionó. Igual se notó demasiado la velocidad del medio francés. Y él la padeció.

Ever Banega (4): no tuvo el mismo nivel del juego que ante Nigeria. No fue conductor. No pudo controlar la pelota y ahí nació la jugada del penal y del 1 a 0.

Cristian Pavón (4): no encaró en la medida que se esperaba en el primer tiempo. Y en el segundo, menos. Tampoco el partido se dio con los espacios que suele necesitar. No estuvo bien en las coberturas hacia atrás mirándole el número a Lucas Hernández.

Lionel Messi (4): jugó de falso 9 y no jugó. El equipo casi nunca lo encontró. Tuvo que retrasarse mucho, siempre con dos o tres jugadores encima. Asistió de manera fenomenal a Agüero en el 4-3. Fue su única perla. Muy poco para lo que se espera de un genio.

Angel Di María (6): era el peor de Argentina y no había aparecido hasta el gol. Después mejoró, estuvo más metido en el partido. Flojo del medio hacia atrás: no bajó para bloquear las subidas de Pavard, como en el gol del 2- 2.

Federico Fazio (3): jugó de primer marcador central y no se cerró en el gol de Mbappé. Dudó mucho.

Sergio Agüero (6): entró para hacer goles y lo hizo. Ya no quedaba tiempo.

Maximiliano Meza: jugó poco para ser calificado.