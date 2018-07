HBO apuesta por la diversidad sexual con "Fuera del armario"

01/07/2018 -

Para acompañar los movimientos internacionales que promueven la igualdad de derechos y la tolerancia en torno de la diversidad sexual, HBO tiene todos los episodios de "Fuera del armario" disponibles de manera simultánea a través de HBO GO y HBO On Demand. Compuesta por diez episodios, la impactante serie documental realizada en Brasil sigue un grupo de personas (gays, lesbianas, bisexuales y transgénero) que revelan a sus familias y amigos su verdadera identidad sexual, profundizando en las implicancias personales y sociales de este difícil camino hacia la aceptación.

"Fuera del armario" constituye una oportunidad para reflexionar sobre la diversidad a través de un retrato íntimo de estas personas. Descubrir, aceptar y revelar la identidad sexual representa un momento crucial en la vida de quienes deben enfrentarse a ello en la mayoría de las comunidades, en las que la diversidad sexual sigue siendo un tabú. La serie presenta los desafíos posteriores a ese proceso, a lo largo de meses o incluso después de años.

A través de entrevistas y escenas de la vida real, se presentan las acciones y reacciones de familiares y amigos de los entrevistados, cuando sus relaciones se ponen a prueba con su revelación. Entre las historias que se despliegan se encuentran, jóvenes y adultos mayores transgénero, un drag queen.

Historias como la de un padre que asume su homosexualidad en la mediana edad y una mujer que pierde la custodia de sus hijas luego de revelar que era gay, conforman el documental que estrenó HBO.

Equipo

Asimismo hay un gran equipo detrás del proyecto, creada y dirigida por Tatiana Issa y Guto Barra, a cargo de la producción ejecutiva de Roberto Ríos, Paula Belchior y Patricia Carvalho, de HBO Latin America Originals, y Guta Barra y Tatiana Issa, de Producing Partners.

Significado

Salir del armario, salir del clóset o salir del placard son modismos que, aplicados a las personas, significan "declarar voluntaria y públicamente su homosexualidad". Funcionando como analogía de algo guardado o escondido, a la vez que grafica la sensación de encierro y oscuridad de esas personas que debían disimular o esconder su orientación para no ser descubiertos y estigmatizados; y que "saca a la luz" (descubre, muestra) un aspecto de su vida que hasta ese día tenía escondido.

El origen de la expresión, relativamente moderna, proviene directamente de la traducción de la frase anglosajona "coming out of the closet", de donde se origina el concepto. A su vez derivada de otra expresión anglosajona "to have a skeleton in the closet", traducida como "tener un esqueleto en el armario" que significa tener algo vergonzoso que no se quería hacer público. (Wikipedia).